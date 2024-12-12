露德圣母朝圣地第71个奇迹获得承认：禧年前的希望

特雷纳在露德圣母朝圣地蒙恩痊愈的奇迹获得了正式承认并公诸于世，他是参加第一次世界大战的英国军人，原本下肢瘫痪且患有癫痫。这个奇迹发生于1923年，证明这个超自然事件的调查卷宗尘封一百年后被重新发现。

（梵蒂冈新闻网）英国人特雷纳（John Traynor）在第一次世界大战期间参战，因而身受重伤。经历了多次手术后，他的下肢部分瘫痪，而且不断忍受癫痫的折磨。正如他从血腥战场回来后伤口依然皮开肉绽，他的右手臂也失去了知觉。1923年，他决定参加利物浦教区组织的朝圣团前去露德圣母朝圣地朝圣。他的朋友们试图劝退他，其中包括一名深知他的羸弱的司铎。

信仰没有边界

连路都走不动的特雷纳踏上了一段冒险旅途，搭乘火车和客船从英国前往法国。这段旅途为他来说象征了对圣母的孝爱之情，那是他年轻早逝的母亲在骨髓里传给他的信仰。

这名英国人于7月25日下午浸泡在露德圣母朝圣地的池子里。然而，在圣体游行后，某件不寻常的事发生了：在圣体降福时，一股躁动的力量贯穿他的身体。他的双脚突然能动了，他的手臂可以举起来画十字圣号。

奇迹发生

隔天，特雷纳独自前往岩洞的圣母像前。他流血的伤口愈合了，癫痫也不再发作：那时候与他在一起的三名英国医生也为此作证。他们全都吃惊得目瞪口呆。

消息不胫而走

这个奇迹般痊愈的消息横跨国界，抵达英格兰，并且引起露德朝圣地医学鉴定办公室的注意。1926年，经过三年的调查后，该办公室撰写了一份集体声明表达正面意见，与特雷纳一起朝圣的三名医生也在上面签字。这份声明刊登在朝圣地的官方刊物《岩洞日报》上，却从来没有传给利物浦教区。后来，这件事尘封了整整一个世纪之久。

重新发现

医学鉴定办公室现任负责人德弗朗西斯（Alessandro de Franciscis）医生向本新闻网表示：「2023年，在利物浦朝圣团来访一百周年的机会上，我的同事、露德国际医学委员会的英国籍成员莫里亚蒂（Kieran Moriarty）催促我挖掘这段口耳相传的历史。然后，我们意外找到一份1926年的临床报告。」

这位医生详细重建了整个事件的来龙去脉后，「把文件呈给塔布及露德教区主教米卡斯（Jean-Marc Micas），由他转交给利物浦总主教。正是麦克马洪（Malcolm Patrick McMahon）总主教于今年12月8日圣母无染原罪始胎瞻礼正式承认这个在很久以前发生的痊愈事迹」。露德圣母朝圣地的奇迹现在累积共有71个。

天主的爱

德弗朗西斯医生最后坚定地说：「这一切是天主和无玷圣母美善的记号。它也因为在2025禧年前夕正式获得承认而显得重要。教宗方济各恰恰将本次禧年献于希望，也就是数以百万计的朝圣者来到这个朝圣地时心中所怀的希望。」

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