露德圣母朝圣地第71个奇迹获得承认：禧年前的希望
（梵蒂冈新闻网）英国人特雷纳（John Traynor）在第一次世界大战期间参战，因而身受重伤。经历了多次手术后，他的下肢部分瘫痪，而且不断忍受癫痫的折磨。正如他从血腥战场回来后伤口依然皮开肉绽，他的右手臂也失去了知觉。1923年，他决定参加利物浦教区组织的朝圣团前去露德圣母朝圣地朝圣。他的朋友们试图劝退他，其中包括一名深知他的羸弱的司铎。
信仰没有边界
连路都走不动的特雷纳踏上了一段冒险旅途，搭乘火车和客船从英国前往法国。这段旅途为他来说象征了对圣母的孝爱之情，那是他年轻早逝的母亲在骨髓里传给他的信仰。
这名英国人于7月25日下午浸泡在露德圣母朝圣地的池子里。然而，在圣体游行后，某件不寻常的事发生了：在圣体降福时，一股躁动的力量贯穿他的身体。他的双脚突然能动了，他的手臂可以举起来画十字圣号。
奇迹发生
隔天，特雷纳独自前往岩洞的圣母像前。他流血的伤口愈合了，癫痫也不再发作：那时候与他在一起的三名英国医生也为此作证。他们全都吃惊得目瞪口呆。
消息不胫而走
这个奇迹般痊愈的消息横跨国界，抵达英格兰，并且引起露德朝圣地医学鉴定办公室的注意。1926年，经过三年的调查后，该办公室撰写了一份集体声明表达正面意见，与特雷纳一起朝圣的三名医生也在上面签字。这份声明刊登在朝圣地的官方刊物《岩洞日报》上，却从来没有传给利物浦教区。后来，这件事尘封了整整一个世纪之久。
重新发现
医学鉴定办公室现任负责人德弗朗西斯（Alessandro de Franciscis）医生向本新闻网表示：「2023年，在利物浦朝圣团来访一百周年的机会上，我的同事、露德国际医学委员会的英国籍成员莫里亚蒂（Kieran Moriarty）催促我挖掘这段口耳相传的历史。然后，我们意外找到一份1926年的临床报告。」
这位医生详细重建了整个事件的来龙去脉后，「把文件呈给塔布及露德教区主教米卡斯（Jean-Marc Micas），由他转交给利物浦总主教。正是麦克马洪（Malcolm Patrick McMahon）总主教于今年12月8日圣母无染原罪始胎瞻礼正式承认这个在很久以前发生的痊愈事迹」。露德圣母朝圣地的奇迹现在累积共有71个。
天主的爱
德弗朗西斯医生最后坚定地说：「这一切是天主和无玷圣母美善的记号。它也因为在2025禧年前夕正式获得承认而显得重要。教宗方济各恰恰将本次禧年献于希望，也就是数以百万计的朝圣者来到这个朝圣地时心中所怀的希望。」
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