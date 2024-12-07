欧盟主教团委员会：欧盟应任命协调人来打击仇恨基督徒行径

欧盟主教团委员会顾问卡尔卡尼奥在欧洲议会的欧洲祈祷早餐会上发言，吁请欧盟任命一名协调人来打击仇恨基督信仰的行径。

（梵蒂冈新闻网）「现在到了欧盟应该任命一名协调人来打击在欧洲仇恨基督信仰行径的时候了。」欧盟主教团委员会12月4日在欧洲议会第27届祈祷早餐会上提出这个建议。该早餐会始于1998年，旨在成为不同领域代表相聚的场合，以耶稣及其教导为核心来增进彼此的关系。

第27届欧洲祈祷早餐会是在一场以「捍卫欧洲宗教自由」为主题的会议期间举行的。欧盟主教团委员会基本权利和《欧盟运行条约》第17条议题顾问卡尔卡尼奥（Alessandro Calcagno）代表该机构出席。

卡尔卡尼奥在讲话中讲述了欧盟主教们在宗教自由领域的多个优先考量。他尤其指出必须确保这项基本权利在方方面面都得到同等的保障，包括在机构方面，好让教会和宗教团体能正常运行，不必面对偏见或不当干涉。

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