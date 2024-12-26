圣艾智德团体在全球为穷困者提供33万份圣诞午餐

在特拉斯提弗列区的圣母大殿聚餐的人们

2024年12月25日圣诞节，圣艾智德团体为罗马的8万名及世界各地的25万名无家可归者、老年人、有需要的家庭和难民提供了圣诞节午餐。

（梵蒂冈新闻网）12月25日中午，在罗马，圣艾智德团体为无家可归、老年人、有需要的家庭和难民提供了8万份圣诞节午餐。与此同时，该团体的成员在世界各地为穷困者提供了25万份圣诞午餐，共计33万份。

在罗马，意大利警员和宪兵部队官兵们参与了这项爱德行动。他们给孩子们分发圣诞礼物，并在罗马各地组织的午餐会给前来就餐的人提供甜点。

罗马的圣殿大餐

圣艾智德团体的这项爱德行动始于1882年，第一个圣诞聚餐点在罗马特拉斯提弗列区（Trastevere）的圣母大殿举行。迄今为止，该项爱德活动已经扩展到了70个国家。

在圣诞节当天中午，特拉斯提弗列区的圣母大殿内挤满了聚餐的人，其中也包括透过人道主义走廊来到意大利的难民。午餐有意大利千层面、烘肉卷、小扁豆和传统的圣诞甜点。

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