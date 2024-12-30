教宗罗马教区代理主教雷纳枢机开启圣若望大殿圣门

12月29日主日，普世教会庆祝圣家节，教宗罗马教区代理主教雷纳枢机开启了圣若望大殿的圣门。他邀请所有参礼的人，特别为处于困难和痛苦中的家庭祈祷，并投入天父的怀抱，与他人“建立真实的友爱关系”。

(梵蒂冈新闻网)12月29日，是圣诞八日庆期内的主日，普世教会庆祝圣家节，教宗罗马教区代理主教雷纳(Baldo Reina)枢机在圣若望拉特朗大殿主持礼仪，隆重开启圣若望大殿的圣门。

当天主日上午10点前，大批信友和来自世界各地的禧年朝圣者已经齐聚大殿外广场。雷纳枢机首先邀请所有参礼的人祈祷，随后在静默中缓缓开启圣门，大殿的钟声也随之敲响。

跨越圣门，把天主带回家

雷纳枢机在讲道中强调，今天是纳匝肋圣家节，圣家是“每个家庭团体的典范，是天主圣三共融的反映”。他解释，圣家生活的典范邀请我们承认所有人都属于天主的家庭，蒙召在彼此团结和仁爱中成长。

接著，雷纳枢机讲道：“我们今天跨过的圣门提醒，那是我们每天进入家门的日常动作。现在这扇敞开的圣门，不仅将我们带入上主的圣殿，也把我们带入祂的内心。”

最后，这位教宗的罗马教区代理主教叮嘱在场的信友们，当我们跨进家门时，我们要努力“把天主带入我们的家庭，带到日常交往中，带到与子女的关系中，带到婚姻关系中，带到关注和照料年长者的工作中”。

圣若望大殿前新广场举行落成典礼

在圣若望大殿圣门开启的前一天，12月28日，罗马市长瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）主持了修复一新的圣若望拉特朗广场落成典礼，雷纳枢机也出席了这项仪式。

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