塞坎奇修女：度奉献生活二十五载，始终与穷人为伴

塞坎奇修女在南非彼得马里茨堡致力于为贫困者服务。她筹集善款供养无家可归者25周，以此纪念自己度奉献生活25载。

卡特莱奥·康（Katleho Khang, SNJM）修女

为了表达对天主召叫的感恩和对贫困者的支持，波尔多圣家修女会（la Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Bordeaux）的塞坎奇（Mampheteli Clementine Sekantsi）修女选择了一种独特的方式来庆祝她度奉献生活的第25个年头。她希望与人徐徐地分享她的喜悦。

塞坎奇修女的传教事工包括在南非彼得马里茨堡（Pietermaritzburg）为无家可归者烹饪并分享食物。为了履行自己的使命，她还向家人和朋友请求经济援助，以给予流落街头的人25周的食物供应。塞坎奇认为，这是一种推动其他人参与自己奉献事业的方式，也是一种向天主赋予她这项圣召的感恩表达，并且这还能够促进身边人更好地认识贫困者的处境，共同致力于帮助他们。

塞坎奇修女的使徒经历

修女讲述道：“我全心全意地把希望和鼓励带给彼得马里茨堡的街边青年”。作为为流落街头的人服务的团队的一员，她提供咨询意见，组织祈祷活动，和他们分享天主圣言。“祈祷和默观圣家生活，一直是我有幸参与所有事工的能量源泉”。

塞坎奇修女回忆起过去的25年中她所从事的各项工作。她担任过要理教员、电台主持人、社工、移民和难民的牧灵关怀代表、无家可归者的救助员。

修女对保护儿童充满热忱，她眼下从事的工作还包括陪伴无家可归者。“我时常默观慈善的撒玛黎雅人的比喻里的天主圣言，祂是这样说的：“你去照样行吧”。

初期同会姐妹的鼓舞

塞坎奇修女时常被初期同会姐妹们的传教热忱所鼓舞。那是1864年，修女们离开自己的祖国法国，于翌年抵达莱索托。

那些年里，莱索托在各国修女的援助下获益匪浅。塞坎奇谈到：“当我在阅读我们修会和莱索托教会的历史时，我深深地被她们的热忱所鼓舞，我意识到她们是多么的无私，为他人的福祉奉献了自己。我是站在了这些无私的女传教士先辈的肩膀上”。

卢旺达和南非的传教生活

2003年，塞坎奇修女被派遣到卢旺达进行传教，她生活在一个跨文化的修女团体里。“这个团体由来自不同国家的人组成，正是这样，我们向卢旺达的子民宣告了共融的可能”。她说道：“作为圣家修女会的修女，我被团体中的和谐关系所薰陶，我们将这种关系带到各项使徒事工中，借此得以共同见证”。

为了回应卢旺达人民的需求，修女向病人和家庭提供了牧灵关怀。修女描述道：“我通过走访家庭、构建健康的人际关系来开展我的事工”。她与人们分享喜悦、痛苦和挑战。“我感觉自己就是他们的一部分。这是一种真正同道偕行的精神”。

在南非，塞坎奇修女主要从事儿童保护工作，为需要照顾的儿童提供寄养服务。

使徒事工的意义

塞坎奇修女坚信，在她服务的每一项事工里，她的责任是依循圣家修女会的神恩与子民同行，增进共融。“简朴是纳匝肋圣家众人皆知的价值观之一。”

在服务无家可归者时，塞坎奇修女希望创造一个友好互助、不评判他人、互相鼓舞的环境，以帮助他们恢复正常生活。修女解释道，大部分无家可归者都在和毒瘾作斗争。“我是向他们提供救生艇的团队的一员。我的职责就是给绝望的人带去希望，鼓舞失去信心的人重新振作，给予弱者力量，营造安全环境，推动他们为更美好的生活做出改变”。

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