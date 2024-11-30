皮娅修女在卢旺达为盲人服务，将光明带给当地儿童

“感恩、好奇、开放和为很小的事物感到喜乐”，在卢旺达为盲者服务的皮娅修女如此描述上主的爱如何在她们照顾的人身上彰显出来。

杰伦凯维奇（Tomasz Zielenkiewicz）

卢旺达有1400万人口，那里因上个世纪80年代初发生的悲惨事件而出名。后来，天主之母向基贝霍（Kibeho）的女孩子们显现。圣母的显现得到天主教会正式承认，世界各地的朝圣者来此朝圣。朝圣地附近有一所学校和一个盲人教育中心，由波兰圣十字架婢女方济各修女会的修女负责管理，学校于2008年成立，隔年2009年，在卢旺达第一所盲人的学校开始招生，此外，还有一所中学和一所专业高中。今年，有185名孩童在盲人教育中心学习。工作人员由两名来自波兰和肯尼亚的修女、三位卢旺达修女，以及许多平信徒职员组成。

正如皮娅(Pia Gumińska)修女告诉我们的，她为传教服务的构想是在许多年中逐渐成熟的。她说：“我告诉主耶稣，如果有这样的需要，我就会去。修会长上向我提出去卢旺达传教的建议，我渴望认识那里的年轻教会，我以完全开放的态度来到这里。”基贝霍的修女们希望将圣十字架婢女方济各修女会创始人真福恰卡（Rosa Czacka）修女的理念带给她们所照顾的人。她说：“我们要告诉他们，他们能够自立，能够向他人展示残疾并不阻碍成长和获得成功。我们希望通过我们的工作带给他们希望”。

修女们照顾的儿童中，有许多被他们自己的家人认为是没得救了。他们经常很迟，在12岁到13岁的时候才来教育中心。修女们的学校的学生并非无所事事，他们起的很早，6点开始自习，8点去学校，在那里上课直到下午5点。放学后，他们有体育活动，然后又是自习的时间。学生中也有一些优秀生，他们中一名叫尼永齐玛（Jean de Dieu Niyonzima）的，在初中毕业的国家考试中排名全国第五。他告诉当地媒体，他想学习新闻学和语言。

修女们对她们帮助的人取得的每一项成就感到自豪。皮娅修女讲述说，“孩子们非常有创造力，比如他们为教师节创作歌曲。我们学校也有一个合唱团，孩子们能唱多声部的歌曲。他们在学校的每次庆祝活动中演唱，也在主日弥撒中咏唱”。在学校，还有两名老师开设舞蹈课，年龄较小和较大的盲童都来上舞蹈课。

患有白化病的儿童也在学校读书。他们在这里感到安全，尽管他们在非洲的命运是悲惨的。修女说，“有一天，一名妇女带著两个患白化病的孩子来到学校，说，只有留在家中的第三个孩子是卢旺达人”。皮娅修女指出，“这就是为什么有必要给予他们一个特别的爱”。

修女们确信，上主在守护她们。“天主真的在照顾我们，给我们派来了捐赠者，因为我们大部分的活动得以运转都离不开捐献，大部分的捐献来自波兰和其他国家的不同组织”。“有时，只要一有新构想，便突然有人帮助我们实现它”。

修女们的会组恰卡修女是修女们日常工作中的独特保护人。皮娅修女强调：“她接受自己的失明，认为是上主的旨意，所以我们会尽一切努力带给孩子们信仰。在孩子们的脸上可以看到感恩和喜乐。“在庆生时，即使他们收到很小的礼物，也会感动得流泪，喜悦是极大的，他们感谢那些在这个时刻记得自己的人”。

在基贝霍常使用这些术语，就是“快乐、感恩、渴望学习。在这里，孩子们重新获得在生命中能取得一些成就的信念。当他们在家中能向家人展示自己有阅读能力时，他们感到很自豪。他们在针织工坊编织帽子和围巾”，所有这些对修女们来说是极大的动力。皮娅修女指出，“我们在这里是天主的工程，我们感受的到，我们知道我们人数很少，教育中心很大，所以我们希望有新的圣召”。

波兰驻卢旺达大使的到来对修女们来说也是一个重要的支持。2024年2月，波兰总统杜达（Andrzej Duda）和夫人造访了教育中心。皮娅修女最后表示，“在这里，人们享有他们所拥有的，尽管拥有的很少”。这是修女在教育中心服务的第一年，但她已经从自己照顾的人中获得了一个特殊的标志，即他们的微笑。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html