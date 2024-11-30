皮娅修女在卢旺达为盲人服务，将光明带给当地儿童
杰伦凯维奇（Tomasz Zielenkiewicz）
卢旺达有1400万人口，那里因上个世纪80年代初发生的悲惨事件而出名。后来，天主之母向基贝霍（Kibeho）的女孩子们显现。圣母的显现得到天主教会正式承认，世界各地的朝圣者来此朝圣。朝圣地附近有一所学校和一个盲人教育中心，由波兰圣十字架婢女方济各修女会的修女负责管理，学校于2008年成立，隔年2009年，在卢旺达第一所盲人的学校开始招生，此外，还有一所中学和一所专业高中。今年，有185名孩童在盲人教育中心学习。工作人员由两名来自波兰和肯尼亚的修女、三位卢旺达修女，以及许多平信徒职员组成。
正如皮娅(Pia Gumińska)修女告诉我们的，她为传教服务的构想是在许多年中逐渐成熟的。她说：“我告诉主耶稣，如果有这样的需要，我就会去。修会长上向我提出去卢旺达传教的建议，我渴望认识那里的年轻教会，我以完全开放的态度来到这里。”基贝霍的修女们希望将圣十字架婢女方济各修女会创始人真福恰卡（Rosa Czacka）修女的理念带给她们所照顾的人。她说：“我们要告诉他们，他们能够自立，能够向他人展示残疾并不阻碍成长和获得成功。我们希望通过我们的工作带给他们希望”。
修女们照顾的儿童中，有许多被他们自己的家人认为是没得救了。他们经常很迟，在12岁到13岁的时候才来教育中心。修女们的学校的学生并非无所事事，他们起的很早，6点开始自习，8点去学校，在那里上课直到下午5点。放学后，他们有体育活动，然后又是自习的时间。学生中也有一些优秀生，他们中一名叫尼永齐玛（Jean de Dieu Niyonzima）的，在初中毕业的国家考试中排名全国第五。他告诉当地媒体，他想学习新闻学和语言。
修女们对她们帮助的人取得的每一项成就感到自豪。皮娅修女讲述说，“孩子们非常有创造力，比如他们为教师节创作歌曲。我们学校也有一个合唱团，孩子们能唱多声部的歌曲。他们在学校的每次庆祝活动中演唱，也在主日弥撒中咏唱”。在学校，还有两名老师开设舞蹈课，年龄较小和较大的盲童都来上舞蹈课。
患有白化病的儿童也在学校读书。他们在这里感到安全，尽管他们在非洲的命运是悲惨的。修女说，“有一天，一名妇女带著两个患白化病的孩子来到学校，说，只有留在家中的第三个孩子是卢旺达人”。皮娅修女指出，“这就是为什么有必要给予他们一个特别的爱”。
修女们确信，上主在守护她们。“天主真的在照顾我们，给我们派来了捐赠者，因为我们大部分的活动得以运转都离不开捐献，大部分的捐献来自波兰和其他国家的不同组织”。“有时，只要一有新构想，便突然有人帮助我们实现它”。
修女们的会组恰卡修女是修女们日常工作中的独特保护人。皮娅修女强调：“她接受自己的失明，认为是上主的旨意，所以我们会尽一切努力带给孩子们信仰。在孩子们的脸上可以看到感恩和喜乐。“在庆生时，即使他们收到很小的礼物，也会感动得流泪，喜悦是极大的，他们感谢那些在这个时刻记得自己的人”。
在基贝霍常使用这些术语，就是“快乐、感恩、渴望学习。在这里，孩子们重新获得在生命中能取得一些成就的信念。当他们在家中能向家人展示自己有阅读能力时，他们感到很自豪。他们在针织工坊编织帽子和围巾”，所有这些对修女们来说是极大的动力。皮娅修女指出，“我们在这里是天主的工程，我们感受的到，我们知道我们人数很少，教育中心很大，所以我们希望有新的圣召”。
波兰驻卢旺达大使的到来对修女们来说也是一个重要的支持。2024年2月，波兰总统杜达（Andrzej Duda）和夫人造访了教育中心。皮娅修女最后表示，“在这里，人们享有他们所拥有的，尽管拥有的很少”。这是修女在教育中心服务的第一年，但她已经从自己照顾的人中获得了一个特殊的标志，即他们的微笑。
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