从非天主教徒到埃塞俄比亚首座天主教修女会院的建立者

埃马霍伊修女凭借自己的国际经验塑造的愿景，以及服务团体时用当地语言祈祷的强烈渴望，相信她应该将自己的圣召在个人修会生活外更有所延伸。她决心要建立一个会院，不仅拥抱当地传统，而且也回应服务穷人和有需要者的召叫，这使她成为埃塞俄比亚天主教历史上的一位开拓者。

博加莱（Bezawit Bogale）

“我要成为埃塞俄比亚天主教会的一位修女。”埃塞俄比亚人埃马霍伊（Emahoy Haregeweine）修女，凭著这一大胆的声明，在该国天主教会内建立了首座当地的修女会院，即至圣圣三本笃会会院。给予会院成员的头衔是“埃马霍伊”，这是一个阿姆哈拉语词汇，意思是“我的母亲”。这头衔反映了一个信念，即所有女性都是母亲：有的成了亲生母亲，而另一些人，就如修女们，她们一生成为所有人灵修上的母亲。

从礼仪启发到隐修院领导者

埃马霍伊在埃塞俄比亚的亚的斯亚贝巴出生，曾就读于法语学校“格布雷马里亚姆中学”，在那里接触到不同的文化和语言。她16岁时，与一位天主教朋友在圣方济各堂参加了第一台弥撒后，深深地被礼仪打动，在她内激起了一种与基督加强关系的渴望。尽管她是东正教徒，但她被天主教会所吸引，开始定期参加弥撒，渴望成为修女。在她看到圣方济各的圣像后，她的信仰得到加深，这也使她对自己圣召的承诺更加坚定。

在祈祷和灵修导师的指导下，埃马霍伊克服了挑战，加入了圣富高神父创立的耶稣小姐妹会。她在不同国家，其中包括尼日利亚、肯尼亚、埃及、法国和意大利接受修会培育，同时不断地为她灵修上的问题寻找答案。2007年，在参加有关埃塞俄比亚传统隐修院的研讨会时，她觉得找到了自己一直在寻找的答案。这一刻标志著她建立一座反映埃塞俄比亚独特的精神和文化身份的天主教会院的使命的开始。

2018年，埃马霍伊修女的梦想实现了，建立了埃塞俄比亚首座天主教会院，即“至圣圣三本笃会会院”。在本笃会会士的帮助下，她在法国逗留期间，利用空闲时间出售手工纪念品筹集资金。就这样，她能够在亚的斯亚贝巴购买一套小房子。后来，在法国本笃会的支持下，埃马霍伊修女在距离首都40公里的霍莱塔购买了一块地。在亚的斯亚贝巴总主教、埃塞俄比亚天主教主教团主席苏拉菲尔（Berhaneyesus Souraphiel）枢机的降福和批准下，她获得了建立会院的特权。

与农业倡议一致的使命

埃马霍伊拥护将信仰融入当地文化中的主张，并且在她的会院中推动财务自给自足。她展开了农业活动，比如养母鸡生产鸡蛋和养牛，以确保会院得以长期自给自足。她受到教宗方济各呼吁照料环境的启发，采用了包括有机农业在内的环保作法，使会院和社团受益。

她的视野延伸到会院以外，并启动了一个幼儿园项目，将她的团体和当地村民联系起来。通过她的教育计划和农业项目，埃马霍伊推动与村民建立的牢固关系，提供有关育儿和有机食品准备的指导。她认为，这计划是为该地区未来学校铺平道路的契机，并指出当地自给自足的重要性，鼓励社团自筹资金帮助牧灵工作，而不是仅仅依靠外来援助。

隐修生活和成圣的召叫

埃马霍伊修女将会院设想成一个宁静的朝圣地，信徒可以在那里与修女们一起用当地语言祈祷、省思，并为信徒提供灵修上的咨询。她的目的是创建一个信仰和团体共同成长的空间，促进与天主和彼此之间的深厚联系。她鼓励已婚夫妇多生育子女，培养祈祷的家庭，勉励那些在分辨圣召的人多花时间祈祷并聆听天主的指示。有鉴于媒体对福传的功效，埃马霍伊希望为会院建立一个网站来传播圣召的讯息。对她来说，成圣并不局限于修会生活，而是对所有人的普遍召叫，她强调，只有我们愿意为耶稣基督的爱奉献自己，教会才得以持续。

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