拥抱多元化的团体：在澳大利亚的修女们的使命

一名曾是菲律宾精锐部队的女兵、一名克拉科夫卡洛·沃伊蒂瓦总主教的合作者和一名白俄罗斯神学家，她们有同一个召叫和使命。她们在多元化的团体中一同生活：有的在澳大利亚出生，有的则来自美国、波兰、菲律宾、白俄罗斯……她们为移民和当地社团服务，利用自己的国际经验来促进融合并建立一种归属感。

诺瓦谢夫斯卡（Amata J. Nowaszewska CSFN）修女

这些修女们在符合她们独特的神恩下，给予了当地家庭精神上的支持和帮助。她们从祈祷和修会团体生活中汲取力量。纳匝肋圣家修女会澳大利亚会省最近在悉尼宝琴山结束了年度聚会。从美国来到澳大利亚服务的莫琳（Maureen）修女强调，“我们在不同的地方工作，所以并不常有机会见面，这是个弥补此遗憾、一起祈祷、互相支持的时刻”。

从特种部队到修会团体

丽塔（Rita）修女曾是菲律宾精锐部队的一名职业军人，过去，她爱接受挑战和冒险。她成为一名修女的决定让所有人感到惊讶。她向家人说，“这是我生命中最有意义重大的决定”，她从未改变自己的想法。修女在澳洲生活了20年，在那里赢得了“灵魂医生”的称号。她以医院牧灵工作者的身份帮助许多家庭。此外，也与圣家协会合作，为家庭组织培育活动。丽塔修女指出，“我的团体中的修女们以不同的方式支持我。最重要的支持方式之一是她们的祈祷。虽然她们不能总是与我在一起，但每次只要可能的话，我们便会一同与那些家庭在一起”。

教宗的惊讶和怜悯事工

来自波兰的乔安娜（Joanna）修女30多年来一直致力于照顾病患和长者。她到澳洲前，曾在克拉科夫与卡洛·沃伊蒂瓦总主教，也就是后来的教宗若望保禄二世合作过。修女的工作是为长期病患和他们的家人提供精神和情绪上的支持，尤其是在生命的最艰难时刻。

乔安娜修女提及她前往澳大利亚的决定，讲述了一次在罗马参加教宗若望保禄二世的接见活动时和教宗的谈话。当时，教宗在人群中看到她，停下来跟她攀谈了一会儿。“小乔安娜，妳为什么要去那里？”他惊奇地问道。乔安娜得到教宗的降福和他手写的祝福，至今她仍将其作为珍贵的纪念物保留著。

乔安娜修女解释道，“我们在这里不是为了做大事，但我们始终向人们开放。他们可以随时打电话给我们，无论白天还是黑夜，如果有需要，我们就在那里”。她的服务超出了当地的波兰人社团，令不同背景和信仰的人也能受惠。这正符合圣家修女会的服务使命。

回应精神需求

对于修女们来说，每个人都是独一无二的，她们的使命是到人们所在的地方与他们相遇。保拉(Paola)修女来自白俄罗斯，目前在纽卡斯尔桑顿的一间天主教学校工作。她的职责是为学生和职员提供牧灵服务。虽然她本来有意去非洲传教，但她觉得，回应澳大利亚的需要是对她的召叫。自此，她便以这里为她的家。修女说：“澳大利亚是一个接受传教的国家。这里的人们需要天主、需要耶稣，但不是神学教科书上的耶稣，而是与他们坐在一起聆听他们的耶稣”。修女愿意帮助孩子们不仅仅认识宗教是什么，更要的是爱耶稣和教会。

团体的力量

纳匝肋圣家修女会在澳洲服务已有70多年了。目前管理著马拉勇镇的圣家服务中心，该中心有146张床位，为长者提供全面服务。此外，也管理著一个有28个家庭的退休村，以及为幼儿提供的早期教育中心。除了马拉勇镇外，修女们也在新南威尔士州的其他地方和珀斯服务。

纳匝肋圣家修女会澳洲会省一年一度的聚会，对修女们来说至关重要。关于最近刚结束的会议，省会长科祖布（Margaret Kozub）修女说：“这次聚会的首要任务是聚在一起，享受我们在一起的时光。这是祈祷、培育和讨论我们的使命及省会问题的时刻”。修女们深信，弟兄情谊对她们在澳洲的使命是极其重要的。

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