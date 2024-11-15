母佑会修女：走在同道偕行之路上

将传教的同道偕行作为一种生活方式，从而获得全新的参与、激励和管理形式，这便是母佑会修女们在2021年修会大会中确定的三大优先事项之一。此次修会大会是一次深入检视、省思和定向的时刻，旨在共同探寻天主对修会的旨意。

奥西莉亚·德·锡耶纳修女（Ausilia De Siena, FMA）

“同道偕行于我们而言，是一个充满神恩的要素。因为作为修会，我们从始至终都行走在这条同道偕行之路上。我们将其作为一种存在和行动的方式，借此推动所有人参与共同的教育使命”，母佑会总会长加辣·卡佐拉（Chiara Cazzuola）修女向梵蒂冈新闻网如此说道。“同道偕行”是一种根植于天主圣三的共融精神的表达，它也具体体现在修女与青年们的共融中。母佑会联合创办人兼教育家的玛沙利罗（Maria Domenica Mazzarello）修女的独创性就在于此，她（与圣鲍斯高）合创的这个同道偕行的团体，即共同服务、祈祷、生活以及分享生活和使命的团体。

面向年轻人的使命

卡佐拉总会长强调道：“我们蒙召在不断的分辨中，激励并陪伴每一个托付于我们的人的圣召成长”。在这一点上，教育使命的首要目的是引领青年与耶稣相遇。让青年本身成为教育倡议的主角。青年们也要求我们采取全新的形式和策略，以更开放和同道偕行的牧灵方式回应他们的期待。

卡佐拉继续说道：“教育使命依托于所有的教育团体，包括修女、平信徒和青年，这需要多方面的参与从而达成整体促进的计划，这也要求更多声音参与不同层面的互相交流：教会层面、社会层面和政治层面。修女指出：“教育团体把年轻人置于中心，致力于在所有信赖并参与教育使命的人中编织一个团结网路”。

因此，正如她所强调的，牧灵参与的方式是在其运作的环境中去探索、经验和检视，以回应真实出现的需求。卡佐拉总结道：“生命将会成长与发展，如果我们以乐观和牧灵的爱德来滋养它，并加强与主耶稣的共融。祂是我们共融的真正源泉”。

管理不可避免的分歧与冲突

母佑会前任总会长温帼仪（Yvonne Reungoat）修女向梵蒂冈新闻网谈到：“爱德是一股强大的力量，推动、激励并凝聚各种各样的人，帮助他们克服各层面不可避免的冲突与贫困。我们需要找到时机表达自己，以关注和尊重的态度倾听对方，即使当他人有不同观点时”。她补充道，“选择和决定总会在省思与祈祷中成熟”。

成为共融与修和的人

温帼仪修女在分享她的经验时强调，尽管人们观点各异，但当众人走在对话、坦诚、相互接纳的道路上，依循福音意识到必须不断进行心灵和思想的皈依时，他们便会达成共识，成为共融与修和的人。

温帼仪修女谈到：“不能否认分歧与冲突，因为如果把这两者处理好，那便为众人而言是可贵的成长机会：它们能够引发省思、钻研，持续推动人们进步，以检视我们是否真正地行走在神恩的正确道路上，还是冒著思想僵化的风险，局限在自己的片面想法里”。妥善处理分歧和冲突能够帮助我们脱离以“自我”为中心的个人主义，走向以“我们”为中心的共同体。

温帼仪修女最后总结道：“永远不能忘记，我们是一个传教团体”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html