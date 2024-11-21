“红色星期三”：对古迹投射红光，以纪念受迫害的基督徒

为举行“红色星期三”活动，世界各地多个城市的著名建筑11月20日被红色灯光所“染红”。这是援助苦难教会组织为纪念受迫害的基督徒而举行的年度活动。

（梵蒂冈新闻网）在11月20日，世界各地的数百座主教座堂、教堂、古迹和公共建筑被红色灯光照亮，这是宗座援助苦难教会基金会筹办的“红色星期三”年度国际活动的一部分。

该倡议于2016年由天主教爱德机构发起，旨在邀请人们关注基督徒受迫害的现实，并强调宗教自由作为一项基本人权的重要性。自那时起，活动的参与者不断增加。他们与世界各地的基督徒一起，为因信仰而受迫害的弟兄姐妹祈祷。

今年11月18日至24日，大约300场活动在20多个国家中举行，其中有弥撒、研讨会、直播、音乐会和议会讨论。参与的国家包括英国、美国、加拿大、澳大利亚、法国、西班牙、德国、意大利、菲律宾、墨西哥、智利和哥伦比亚。

在爱尔兰，预计有26座主教座堂被红色灯光照亮。在法国举办的活动涵盖了那些遭受迫害者的见证。德国援助苦难教会组织会要举办一场现场直播的音乐会。

英国天主教西敏寺总主教、英格兰和威尔士主教团主席尼科尔斯（Vincent Nichols）枢机也支持这项活动。他在一段视频讯息中邀请各堂区和个人参加活动，提高人们的认识并为受苦的基督徒祈祷。

11月20日晚上7点，在伦敦布朗普顿堂举行了一台特别弥撒。同时，英国国会大厦等著名建筑被红色灯光照亮，全国信众受邀穿上红色衣服，以象征著殉道者倾流的鲜血。

英国援助苦难教会组织主任赫尔（Caroline Hull）女士解释说，今年的活动将著重关注非洲、中东和其他地方因迫害和暴力冲突而流离失所的基督徒儿童和青年。

英国圣公会今年是首次参加这样的活动，其网站上提供了一系列个人、堂区和组织可以使用的资源，来支持受迫害的基督徒。

此外，英国圣公会也列出了建议的祈祷文和基督徒为处于困境中的弟兄姐妹祈祷的特定日期，包括2月15日当代殉道者日，8月22日基于宗教或信仰的暴力行为受害者国际纪念日，以及11月首个主日为受迫害的教会祈祷日。

根据援助苦难教会组织最新发布的《受迫害和被遗忘》报告，在大多数接受调查的国家中，2022年至2024年期间，基督徒受迫害现象显著恶化。

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