科尔特斯神父，救助纳粹囚犯的“沉默的殉道者”

11月24日主日，意大利帕多瓦圣安多尼大殿举行隆重弥撒，纪念可敬者方济各住院会会士科尔特斯神父殉道八十周年。在二战期间，科尔特斯神父建立了一个救助犹太人、逃散的盟军士兵和政治对手的地下网络，使他们免于被关进纳粹集中营，最终于1944年11月被狂怒的纳粹法西斯杀害。他被尊称为“沉默的殉道者”。

(梵蒂冈新闻网)11月24日主日，卢布尔雅那（Ljubljana）总教区辅理主教、斯洛维尼亚主教团秘书长舒什塔尔（Šuštar）在意大利帕多瓦城的圣安多尼大殿主持弥撒，纪念可敬者方济各住院会会士布拉祺多·科尔特斯（Placido Cortese）神父殉道八十周年。前一天星期六，在圣安多尼大殿也举办了一场新书发布会，该书记述了这位殉道者神父的生平事迹。

教宗方济各在2021年宣布科尔特斯神父为可敬者时，称他为“爱德的殉道者”。

仁爱无界

科尔特斯神父生前所行的爱德使命把他与斯洛文尼亚紧密地联系起来。科尔特斯神父列品的副申请人乔治·拉吉奥尼(Giorgio Laggioni)神父向梵蒂冈媒体解释说：“自1937到1943年，科尔斯特神父在意大利集中营，特别是在帕多瓦城外的新堂路（Chiesanuova）集中营，照顾了斯洛文尼亚和克罗地亚的被驱逐者。”

1943年9月8日，意大利王国政府与盟军在卡西比莱（Cassibile）签署停战协议，意大利无条件向盟军投降。协议签署后，德国纳粹军队占领意大利。拉吉奥尼神父解释，协议签署前，科尔特斯神父能毫无阻碍地进入集中营。但在德军占领意大利后，一切都发生了变化，情况变得更糟。基于糟糕的情势，他特别救助犹太人、溃散的盟军士兵以及其他受纳粹法西斯政权迫害的人。

危险的使命

在善心人士的帮助下，他成功地救助了数百人。科尔特斯神父把圣安多尼大殿的告解室作为接收救助的人士和组织危险救援任务的中心。拉吉奥尼神父说：“他们用暗语联络。比如，人们和神父说：‘神父，为了安顿家室，需要十把扫帚’。这样科尔特斯神父就明白了，是要给十个人伪造所需的一切，甚至文件，让他们跨越国界逃亡，特别是能去瑞士，最终免于酷刑和死亡。”

拉吉奥尼神父继续说道，1944年10月8日，“一些纳粹分子发现了他的秘密网络，但无法在大殿内逮捕他，因为大殿拥有治外法权。他们谎称在大殿外的广场上有一个人需要他的帮助，于是，神父就毫不迟延地走出大殿。当他一走出大殿，纳粹分子就迅即逮捕了他”。从那一刻起，科尔特斯神父就杳无音讯了，直到1995年，从一位纳粹集中营的女幸存者的作证中，世人才知道了科尔特斯神父的下落。

这位女幸存者作证说：“1944年11月，在盖世太保的里雅斯特（Trieste）集中营内，她看到了一位神父被囚禁在一个小屋内。”因为这位幸存者非常了解科尔特斯神父，她知道这位就是那个极力从纳粹集中营解救人的神父。

拉吉奥尼神父表示，科尔斯特神父就如他的同会弟兄殉道者国柏（Massimiliano Kolbe）神父一样，是“爱德的殉道者”。最后，这位科尔特斯神父列品的副申请人总结道，他是一位“沉默的殉道者”，因为他受尽酷刑折磨，没有吐露任何人的信息，直到为主献出生命。

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