11月15日 常年期第三十二周星期五

若望二书 4-9 圣咏 119[118]:1-2,10-11,17-18 路加福音 17:26-37

「在真理内生活」（若二4）是我们的宗教信仰的重要部分，但还有更重要的，那就是爱 — 「我们应该彼此相爱」（若二5）；务必要在一切事上「在爱德中持守真理」（弗4:15）。且看，出于完全不同作者手笔，又在很不一样的背景下写成的新约书卷，怎么都不约而同地，归到同一的信仰根基，实在有趣，也极具培育性和启发性。

今天读到的若望二书和厄弗所书，齐声呼吁我们必须要将真理和爱德溶合为一。耶稣申明自己是真理，圣若望给我们申明天主是爱。读到若望二书所说的：「你们应在爱中生活，这就是那命令」（若二6），心中油然回向起若望一书，也清楚听到耶稣给我们赐下的新诫命：「你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样」（若15:12）。在真理内生活，就是照耶稣的教导生活，特别是按照著这条新诫命生活。

亲爱的主耶稣，求祢赐给我们恩宠，助我们在爱德中持守真理。

内容来源取自《和平月刊》

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