11月14日 常年期第三十二周星期四

费肋孟书 7-20 圣咏 146[145]:7,8-9,9-10 路加福音 17:20-25

保禄致费肋孟的这封私人信件，篇幅虽短，却很动人；保禄的爱情，满溢纸上。圣保禄为了敖乃息摩这个奴隶，执笔恳请他的主人费肋孟，不要再当他为奴隶，「而是超过奴隶，作可爱的弟兄」。其实，保禄可以勉强费肋孟这样做，但保禄还是愿意让他「出于甘心」。在关系当中，保禄愿意费肋孟放下权威，实施善行；发自内心，展现爱德。人首先要感受到天主无条件地爱著自己，才能自由地甘心情愿以爱还爱。

天主是爱。耶稣本人是天国临现的标记。要分辨天国的临现，可谓是察觉耶稣的面貌。在今天的福音中，耶稣跟门徒们表述的，就是祂身为上主受苦之仆的面貌：「他必须先受许多苦，且被这一代摈弃」。苦难无人幸免，或许多或许少，人人都需经历。为爱而受苦，也就显示出关系的重要。门徒要跟耶稣有真实的关系，才可以领受到耶稣为他们受苦受死的爱。能够感受到耶稣的爱，才可以有能力分辨到耶稣本身就是天国。

主，请让我们深深地感受到祢的爱，时刻找到临现的天国。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html