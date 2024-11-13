11月13日 常年期第三十二周星期三

弟铎书 3:1-7 圣咏 23[22]:1-3,3-4,5,6 路加福音 17:11-19

耶稣向圣玛加利玛利亚（St Margaret Mary Ala-coque）显现祂的圣心时，表明祂渴望人能感激祂的大爱。懂得感恩，非常重要，管它只是简单的一句「谢谢」。

耶稣治好了十个求祂可怜的癞病人，叫他们去给司祭检验，以证痊愈。他们不但得到身体疾病的痊愈，还可返抵家园，与家人团聚，重投工作岗位，恢复正常的社交生活。十个癞病人怎样回应这白白的恩赐？当中的撒玛黎雅人，随即谢恩。他没有想到自己可以重新享受的一切，却只想到耶稣。他回来，跪伏在耶稣足前，感谢祂，光荣祂。「跪伏」：好一个敬拜的举动。我们可跟这位撒玛黎雅人学习：必恭必敬地为受自天主的一切，而感恩赞颂，归光荣于天主。今天的福音告诉我们，这是耶稣所喜悦的。

弟铎书同样提到一份恩赐：我们得救「并不是由于我们本著义德所立的功劳，而是出于天主的怜悯」（铎3:5）。我们该怎样回应这白白得来的奇妙救恩？

主啊！我的一切都是祢的白白赏赐，除了跪伏祢前，衷心感谢祢、赞美祢，我还要请祢引导我，提携我，教我可怎样更好地归光荣于祢。

内容来源取自《和平月刊》

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