11月12日 常年期第三十二周星期二

圣若撒法主教（殉道）（纪念） 弟铎书 2:1-8,11-14 圣咏 37[36]:3-4,18,23,27,29 路加福音 17:7-10

耶稣说：「既做完吩咐你们的一切，仍然要说：我们是无用的仆人，我们不过做了我们应做的事。」可以设想，当仆人做完主人吩咐的一切后，心情必定是平安的，轻松愉快的，而主人也会因此而放心把更重大的任务交给仆人。我们与耶稣的关系，也正是如此。当我们做完耶稣吩咐的一切，我们的内心是平安喜悦的，而耶稣也会因此而喜悦；正如耶稣一生都在做让天父喜悦的事一样。关系的确定，让我们去做让对方喜悦的事。子做让父所喜悦的事，仆人做让主人所喜悦的事。关系的加深，也让我们仔细聆听对方的心声，去做更贴合对方心意的事，为取悦对方。让我们祈求一份对主的深厚爱情，好常能做取悦祂之事。

主，耶稣，祢是我们的主，也是从不离弃我们的朋友，求祢加深我们对祢的认识和爱情，好能仔细聆听祢的声音，做更能取悦祢的事。

内容来源取自《和平月刊》

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