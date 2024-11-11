11月11日 常年期第三十二周星期一

圣玛尔定主教．都尔（纪念） 弟铎书 1:1-9 圣咏 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 17:1-6

耶稣告诉我们要规劝犯了罪的人，并宽恕得罪我们的人。弥撒中，我们承认自己的罪过。此外，我们也会领受修和圣事。可是，尽管如此，我们还会重复再犯同样的错。保禄宗徒说：「谁能救我脱离这该死的肉身呢？感谢天主，藉著我们的主耶稣基督」（罗7:24-25）。耶稣基督是时常规劝，并宽恕我们的那一位。「因为我们所有的，不是一位不能同情我们弱点的大司祭，而是一位在各方面与我们相似，受过试探的，只是没有罪过。所以我们要怀著依恃之心，走进恩宠的宝座，以获得仁慈，寻到恩宠，作及时的扶助」（希4:15-16）。

我们都是首先被爱了，首先被宽恕了的。若有人犯了罪且得罪了我们，就让我们停留在耶稣的爱内，让爱来决定一切。宽恕的力量来自耶稣的慈悲之心，让我们一起祈求对祂慈悲的信赖。

主，耶稣，祢是信德的泉源，求祢恩赐我们一颗对祢慈悲的信赖之心，并以慈悲待人，特别是那些与我们一样有罪的人。

内容来源取自《和平月刊》

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