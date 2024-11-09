11月9日 祝圣拉特朗大殿庆日（星期六）

厄则克耳先知书 47:1-2,8-9,12 或 格林多前书 3:9-11,16-17 圣咏 46[45]:2-3,5-6,8-9 若望福音 2:13-22

耶稣以极大的热忱，提醒人们：祂父的殿宇并非商场。买卖献祭用的牲口或物品，或许是必需的一种形式。利用圣殿的便利，在其中进行买卖，却让人忘了圣殿的目的。为了一己之利或个人之需，把方法当成了目的。耶稣说祂的身体，就是神圣殿宇；因为祂自己就是父的寓所。我们在祂身上，看到了天主的容貌和临在。圣保禄宗徒就此引申到我们信仰基督的人，他提醒我们：我们因著信仰而使自己成为圣神临在的殿宇。如此，我们积极地按主的教导生活，便是在朝拜并光荣主。

拉特朗大殿是教宗身为罗马主教的座堂，是罗马四大圣殿之首，也是全球圣堂之母堂。纪念这所圣殿的祝圣，不但让人想到自初期教会起，历代基督徒在磨难中对信仰的坚持，更让人记起天主的忠信和大能。教会在圣殿中朝拜；而基督也临在于教会，即朝拜的人中。愿我常记得我信仰及生命的目的，在自我生命及团体中认出并光荣主。

天主，祢是我们的救助和力量。

内容来源取自《和平月刊》

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