11月8日 常年期第三十一周星期五

斐理伯书 3:17 ‒ 4:1 圣咏 122[121]:1-2,3-4,4-5 路加福音 16:1-8

管家背弃了主人的信任，任意挥霍主人的财物，于是主人要查他的账目。为了自救，他把主人的债户叫来，修改了他们的债项，希望借此与他们交好，他日有望得到他们收留。

危机使这位管家明白，有些东西比一味享乐更重要，比如友谊、慷慨、好客。主人遂称赞这个不义的管家，办事精明。

耶稣透过这个比喻，邀请我们要把人看得比财物重要。我们的物质资源，不该只为自己享受，也该用以服务他人，尤其是那些最需要帮助的人。耶稣自己处处考虑他人的生活处境，尤其关心灵性生命干枯者，祂渴望驱散人内心的空虚，治愈人身心灵的疾苦。

管家在危机时刻果断行动。我们践行信仰，同样需要这般机智精明。我们生活在信仰危机的时代，极需要紧贴耶稣，不断地走出自我。在走向他人的同时，以一种令人欣喜的方式，共同携手与主同行。

主耶稣，求祢赐我们恩宠，使我们常能紧密地跟随祢，并能以祢的价值观，为我们的价值观。

内容来源取自《和平月刊》

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