11月30日 圣安德肋宗徒庆日（星期六）

罗马书 10:9-18 圣咏 19[18]:2-3,4-5 玛窦福音 4:18-22

本礼仪年度要在今天结束了，在明天的将临期第一主日，我们会庆祝新一年的开始。按记载，圣安德肋宗徒是在主降生后六十年的今天，结束他的尘世生命，恰巧又是一个首尾的相接。

虽原居加里肋亚，「安德肋」一名，不是希伯来文，而是个意指「勇气、英雄、豪杰」的希腊文名字。今天的福音读经，也正好为我们展示安德肋的勇气：他一听到耶稣的召唤，便立刻舍下鱼网，跟随了祂。就凭主的一声呼唤，他能毅然舍下维生的工具，步向未可知、不确定之前路，这是何来，兼且何其大的勇气？

若望福音多次记载，安德肋被召成为跟随耶稣的宗徒之后，曾多次在不同情况下，成为引导他人认识自己所信靠的默西亚的中介人（见若1,6,12章）。罗马书今天强调的宣讲者的信服、坚持、奉派感和勇气，都展现在安德肋身上。他至死跟随，为道舍身。

圣安德肋，我们有幸有您作灵旅榜样，愿我们都勇于效法您，坚持自己的信念，并勇于引领尚未认识主的人归向祂。

内容来源取自《和平月刊》

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