11月29日 常年期第三十四周星期五

默示录 20:1-4,11 ‒ 21:2 圣咏 84[83]:3,4,5-6,8 路加福音 21:29-33

手机坏了，我们急不及待地去买一部新的。一场比赛打得一塌糊涂，我们宁愿重新再来。一段生活过得颓唐萎靡，我们渴望有机会回头，重新开始。这种以新替旧的欲求，相信是人之常情。若望在天主默启之下，看到万民接受最终审判后，迎来新天新地，这也合乎一般人除旧立新的意向。

如果有人认为：反正世界终结早经注定，犯不著再去努力改变，就有违若望的原意。正好相反，若望希望所有人都能得救，只要愿意踏前一步，选择与基督而非撒殚同行。弃绝罪恶，完全可以避免堕入万劫不复的深渊。有些人会为自己不能戒除恶习，提出各种借口，例如朋友唆使、社会风气等等。但这一切并非无法跨越的障碍。若望带给我们所见的景象，是在各种灾变之后，地和天都消失不见了，一切物质不复存在。耶稣说清楚了：「天地要过去，我的话决不会过去。」所有令我们和罪恶纠缠在一起的都会过去，唯有耶稣给我们永恒的倚靠。

主，愿我能在祢的宝座前，欢欣迎接新天新地。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html