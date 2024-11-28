11月28日 常年期第三十四周星期四

默示录 18:1-2,21-23; 19:1-3,9 圣咏 100[99]:2,3,4,5 路加福音 21:20-28

今天的读经向我们呈现了一幅末日景象，人世间曾经有过的一切美好事物都消失了，眼前只能见到邪魔和可憎之物。面对著全球暖化、核武环伺、疫症频生，我们都可以相信，世界末日非遥不可及啊！然而，一般人不会把这放在心上，传统广东人有「天掉下来当被盖」的豁达，乐观的人也会认为，何必杞人忧天！

但末日的警告，又岂止限于全球性的毁灭。放眼四望，一个族群的覆亡，一个城市的崩坏，一个家庭的离散，一个人的沉沦，在我们身边正在此起彼落地发生。虽然波及范围有限，但对置身其中的人来说，其悲怆绝望，无异于世界末日。按圣经所载，末日的来到，是因为万民受到迷惑，已达无可挽回的地步。天主借此清洗大地的罪恶，同时让正直信主的人，获得最终救援。

但愿我们都能在一切为时已晚之前，认清自己所犯的过失，让自己远离诱惑，坚守正义，抬头挺胸来迎接末日的审判。

主，明认祢的宽仁，令我有信心面对一切凶险。

内容来源取自《和平月刊》

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