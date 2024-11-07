11月7日 常年期第三十一周星期四

斐理伯书 3:3-8 圣咏 105[104]:2-3,4-5,6-7 路加福音 15:1-10

人在面对一比九，或一比九十九时，自然会选择多的那边。这或许已经成为自然或社会的法则，获得愈多，就愈好。对于耶稣而言，祂告诉我们：世上还有另一种法则 — 爱的法则。耶稣不停地在急切寻找迷失的人，告诉他/她是天主所愿的、所要的、所爱的、所需的。在此真爱里面 — 就如可敬者阮文顺枢机讲过 — 不会计较，不会理论，不会盘算，不会制造麻烦，不记恨，也不问条件。耶稣对罪人就是如此的慈爱，如此的单纯。祂说：「我告诉你们：对于一个罪人悔改，在天主的使者前，也是只有欢乐」（路15:10）。

耶稣从天主圣三爱的居所里，不断地给我们分享著这份爱。祂的爱是无限和神圣的，更是疯狂的，疯狂得超乎人的想像。或许，只有在这份爱里的人，才明白世上真正的财富是甚么。让我们接受天主的寻找和引导，让祂带领我们去生活 — 活出祂爱的模样和肖像。

我们的天父……。

内容来源取自《和平月刊》

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