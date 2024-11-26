11月26日 常年期第三十四周星期二

默示录 14:14-19 圣咏 96[95]:10,11-12,13 路加福音 21:5-11

默示录谈到收割地上的庄稼和葡萄。收割得来的庄稼，肯定有部分是包括用来制造糕饼的麦子；而葡萄则可以用来酿酒。所以，在某方面说，「饼和酒」成了今天读经的一部分。作者的意思似乎是以「收割的时期」，喻教会的众敌，在将来要受的审判。我们身处的时代，跟作者写默示录所处的时代，相当不同。我们今天面对的困难与忧虑，也很不同。然而，默示录成书的目的，是为安慰和坚强当时的基督徒，这目的至今依然适用，因为我们同样可从中得到安慰和力量。

将「饼和酒」相提并论，很容易令我们想起圣体圣血圣事赐给我们的神慰：饼要成为我们的生命之粮，酒要成为救恩之杯。天父以祂特殊的方式爱了我们，也赐给了我们祂的独生子。两者都是祂对自己的创造工程所说的「亚孟」。

天父，祢赐给了我们祢的圣子，我们感谢赞美祢。愿基督的圣体圣血，保存我们，直到永远。

内容来源取自《和平月刊》

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