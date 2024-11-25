11月25日 常年期第三十四周星期一

默示录 14:1-3,4-5 圣咏 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 21:1-4

看到把两文钱投入银库的穷寡妇举动，主耶稣有很大感触。可以肯定，主耶稣看到的，绝非只是那价值不高的两文钱，而是寡妇的心。全心投入，素来都不是数量的问题，而是倾尽所有，尽其所能。寡妇的全部，是从她的不足之中，将一切奉上。唯有如此，人才是真正地在依赖天主而活。这不是一次性的行动，而是一种生活态度：无论在任何境况，都追求完全投入与主相遇，接受祂的爱。这种态度，会成为影响我们所作的所有决定的依据。虽然没有人能轻易地做得到，但依赖天主的慈恩，促成可能。

今天在默观这段福音时，我们再一次被邀请去认定生命中的一切，都是天主赐的丰厚礼物。我们不仅要细察是甚么在阻碍我们走向主，更要培养一颗因爱主而能把一切奉上的心。

仁慈的主耶稣，感谢祢把爱天主的态度揭示给我们，并以祢的生命启示我们可如何因著爱而彻底奉献。求祢赐我们全心全意注视祢，以祢为榜样，并从祢身上吸取力量。

内容来源取自《和平月刊》

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