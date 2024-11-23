11月23日 常年期第三十三周星期六

默示录 11:4-12 圣咏 144[143]:1,2,9-10 路加福音 20:27-40

撒杜塞人不相信死后有生命，所以设法要将这个观念显得荒谬怪诞。耶稣不与争辩，因为争辩无补于事，亦没有赢家。正如祂惯常做的，耶稣跳出辩论的范围，引提问的人，更深入地领悟真理。

耶稣施教的模式，往往就是我们现代人所说的「思维转变/mind shift」或「范式转移/paradigm shift」。耶稣尝试让撒杜塞人明白，他们提出的范例是多么不合情理地由一个模式转到另一个模式 — 由属地的转到属天的。死后有生命的问题，只能从一个新的范式去讨论，是一个几乎完全超越我们所能掌握的层面。

所有关乎人的问题，都是关乎天主的问题；而所有涉及有关天主的问题，都是人的切身问题。

撒杜塞人问到人死后的生命，诚然就是一条关乎天主的问题 — 天主渴望和我们分享祂的永恒生命和福乐吗？所以，耶稣在这里同时指出，如果我们真正明白到多少有关永生天主的事，就会较容易明白到，死后有生命的信念。

主，请祢引导我们进入使我们获享自由，释放我们的真理。

内容来源取自《和平月刊》

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