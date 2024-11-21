11月21日 献圣母于圣殿纪念

匝加利亚先知书 2:14-17 （咏）路加福音 1:46-47,48-49,50-51, 52-53,54-55 玛窦福音 12:46-50

我们欢呼喜乐吧！因为上主要来住在我们中间（参阅匝2:14）。藉著耶稣基督，天主的无限仁慈，清晰可见了。祂的仁慈克胜我们的罪过，善待弱小的兄弟姊妹。祂「举扬卑微贫困的人，使饥饿者饱飨美物」。

我们都先被祂仁慈地恩待了，也被召去成为仁慈的，做耶稣的真亲属。那里有基督徒，就应该有仁慈的绿洲。在今天的社会，有不少人生计不稳，在痛苦中度日；有不少人无声地饱受著遍体鳞伤的煎熬！教会奉召去治疗这些创伤，以慰藉之油纾缓，以慈悲包扎，以精诚团结和不懈的关怀医治。

虽然我们未必都能对社会上的不公义，发挥多大的影响力，但德兰修女鼓励我们：至少要让来到自己身边的人，在离开时感觉更好，更快乐。我们要透过自己的面容、眼神、微笑和温馨的祝福，作天主仁慈的活见证。

圣母玛利亚，仁慈之母，求您为我们代祷，以您的母爱呵护我们，直到我们被引进幸福的天乡。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html