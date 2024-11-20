11月20日 常年期第三十三周星期三

默示录 4:1-11 圣咏 150:1-2,3-4,5-6 路加福音 19:11-28

在时间的尽头，每个人都要面对从天降来的天主，只是人的心境会有不同。天主虽然许下善有善报，新天新地，却也难免会有人没有用好世上的生命。于是，路加福音就提到，因没有善用主人给予的本钱，来赚取利润，而受罚的仆人。相信耶稣不会只是为借用这个比喻，以威吓的姿态，令所有人害怕；因为如果祂真的是这样斤斤计较，又怎会情愿舍掉自己的性命，拯救历史上无数次浪费天主召叫的人类？祂认识我们，比我们更认识我们自己，尤其是祂知道人和天主最大的区别，就是人无法看到天主所看到的，也因此，每个人都会后悔。后悔自己明明可以做得更好，却没有做到，自身的内疚、羞愧，有时候比外在的批评更难忍受。

天主的子民，若一心跟随天主，自然不会只在离世时，才见到天国，却已经让天国在自己的尘世生命中实现。真福八端的道路，就是通往天国的道路。

天主，祈求祢赐给我安静祈祷的精神，让我虽身在尘世，仍然易于找到祢。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html