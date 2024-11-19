11月19日 常年期三十三周星期二

默示录 3:1-6,14-22 圣咏15[14]:2-3,3-4,5 路加福音 19:1-10

默示录选篇所说的：「有耳朵的，应听圣神向各教会说的话」，不仅是作者重复向他的同代信友所说的，也是给我们二十一世纪的教会成员说的。税吏玛窦与天主相遇，听了耶稣的话，而获得救恩。撒尔德教会和劳狄刻雅教会，不会听懂圣神的话，除非他们首先与天主相遇。同样，我们要祈愿与天主相遇，然后因祂的话而改变。

根据对观福音的记载，耶稣与玛窦相遇时，并没有太多说话，只是简单的三言两语。就是因著这简单的几句话，玛窦的人生从此再也不一样了。默示录作者为撒尔德教会和劳狄刻雅教会，所传递的天主的话，也并不是长篇大论，却一针见血，字字珠玑。凡与天主建立起关系的人，听闻这些话都不会无动于衷。时隔二十个世纪，处于不同地域的我们，若与天主建立起关系，圣神的话，同样会改变我们的内心及外在行为。

主，请帮助我，我愿意与祢联上亲密的关系，并因圣神的话而改变。

内容来源取自《和平月刊》

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