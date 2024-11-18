11月18日 常年期第三十三周星期一

默示录 1:1-4; 2:1-5 圣咏 1:1-2,3,4,6 路加福音 18:35-43

「你抛弃了你起初的爱德」— 这是若望致书厄弗所教会的其中一句说话，也肯定是圣经中最辛酸伤痛的说话之一。当然，辛酸伤痛并非只限于这一句说话，而是圣经常触及的主题，是天主对人感到失望的表达。即如我们在上周三所听到的耶稣慨叹：「那九个人在哪里呢？」

透过欧瑟亚先知，天主曾经这样对以色列说：祂要把以色列领回旷野，使她回忆起祂如何在她年轻时爱过她，因为她抛弃了她的初恋。

初恋扣人心弦，使人兴奋，充满憧憬，朝气洋溢。可是，真正活泼，充满朝气的人生，需要更成熟的爱。成熟的爱，经由痛苦鍜造，由含忍作导师。热血沸腾的初恋生成的憧憬与激情，会随时间消减，但爱情本身必要滋长。至死不渝的伟大爱情，绽放出生命的奥秘，谱奏出欢欣的乐章。

主，若我对祢的热恋逐渐消散，请祢扶持我，坚定我；教我为了祢的更大光荣，在爱中更趋成熟，在成熟中更爱祢。

内容来源取自《和平月刊》

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