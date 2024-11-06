11月6日 常年期第三十一周星期三

斐理伯书 2:12-18 圣咏 27[26]:1,4,13-14 路加福音 14:25-33

「不恼恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、兄弟、姊妹，甚至自己的性命，不能做我的门徒。」

这句话很容易让我们颤抖，因为它似乎与华人的孝道，有很大差别。盂子论人伦：「父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。」为何要从「亲」变成「恼恨」呢？又为何不舍弃一切所有，不能做耶稣的门徒呢？

按照古犹太人的表达方式，圣经学者认为，这里的「恼恨」该被理解为「爱少于」。子女仍然要爱父母，但对父母的爱，要少于对天主的爱；第一个位置必须属于天主。做耶稣的门徒，不废除外在关系和家庭现实，而是更新内在关系，改变心内的秩序，因为「孝敬父母」是主耶稣肯定的诫命。圣依纳爵在他的《神操》第23条的「原则与基础」，这样总结主要求的新秩序：「人受造的目的，是为赞美、钦崇、事奉我们的主天主，由此妥救自己的灵魂。世界上的一切都是为人而造的，为助他达到他受造的目的」。

主啊！我心中哪种关系还在混乱状态，请祢助我以祢的秩序来调整。

内容来源取自《和平月刊》

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