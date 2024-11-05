11月5日 常年期第三十一周星期二

斐理伯书 2:5-11 圣咏 22[21]:26-27,28-30,31-32 路加福音 14:15-24

天主对人的邀请，是一次又一次。一开始，天主藉祂的仆人发出邀请，以色列人接受了。到后来，祂藉儿子发出邀请，宗教领袖们拒绝了。天主对人的邀请，是一个又一个。天国是属于每个人的，不分男女老少。无论是买地的、买牛的，或是娶妻的，都收到了邀请，但他们最终以各种各样的理由拒绝了。

天主对我们的召叫，每天都在发生，但我们的回应是怎样的？天国是给那些有准备的人，有渴望的人。耶稣的讲话，引起了一个同席人的兴趣，致使他说：「将来能在天主的国里吃饭的，才是有福的！」除非开放自己，接受天主的邀请，人是不能进去的。

自以为是的人，一无所是。自以为有的人，一无所有。他们有地、有牛、有妻，实际上，所拥有的，都是短暂的。他们与永恒，失之交臂。进天国的人，是「那些贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的」。看似一无所有，实则一无所缺。他们认为自己不配，但卑微阻止不了天主的大爱。真正阻碍人进入的，是人的骄傲。

主，教我不为世物所累，以至丧失永生。

内容来源取自《和平月刊》

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