11月4日 常年期第三十一星期一

圣嘉禄．鲍荣茂主教（纪念） 斐理伯书 2:1-4 圣咏 131[130]:1,2,3 路加福音 14:12-14

一般人做事，或许很难找到纯粹是上爱天主下爱世人的动机。主耶稣明确地邀请我们，要怀著纯正的动机与人交往，不要掺杂私心。如此，人与人的交往，才简单、纯朴、真挚，才会有天上非物质、非名利的属神赏报。这看似简单的做人处事动机，却是天主恩宠的果实，而非凭人力所及。圣保禄在今天的斐理伯书中，也明确地指出了效法基督友爱谦下的原因、方式和必要性。然而，即使享物质丰盛、经济自由的现代人，也未必常能心怀感恩、谦下悯人；物质匮乏、财力紧张者，更可能会自卑，感觉丢脸。离弃属天的恩赐和价值，苦苦追求世间名利，以俗世的方式待人接物，显然不是基督徒应有的所为。

若心中没有基督和祂的价值观，物质上再富有，也只能是个灵性上的穷人，为物质所困；若心怀基督，兼备祂的哀怜与同情，即使物质匮乏，也能活出真正的富裕：慷慨、豁达、平安、喜乐，享真正的内在自由。

纯朴谦卑的主耶稣，请以爱的劝勉，鼓励我活出祢所怀的心情。

内容来源取自《和平月刊》

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