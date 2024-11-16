尼加拉瓜主教团主席埃雷拉主教被放逐到危地马拉

尼加拉瓜希诺特加的主教埃雷拉是第三位被该国当局驱逐的主教。

（梵蒂冈新闻网）现年75岁的尼加拉瓜主教团主席、希诺特加的主教埃雷拉（Carlos Enrique Herrera Gutiérrez）11月13日被该国当局驱逐至危地马拉。当地媒体报导了此事。

埃雷拉主教是主教团第三位被尼加拉瓜当局驱逐的主教。在他之前，马塔加尔帕教区阿尔瓦雷斯（Rolando José Álvarez Lagos）主教和西乌纳教区莫拉（Isidoro del Carmen Mora Ortega）主教均被驱逐。2019年，马纳瓜辅理主教巴埃斯（Silvio José Báez）接到死亡威胁后不得不离开。

埃雷拉主教是在公开谴责希诺特加当地政府后遭驱逐。11月10日主日傍晚，主教在圣若翰洗者主教座堂主持弥撒时，对市政府不断组织喧闹的活动来打断礼仪表示不满。他在礼仪中说：“市长和所有市政府官员正在做的是一种亵渎……。我们为他们和我们向天主恳求宽恕。”这一席话是在念忏悔词时说的。

本月13日，主教离开前，希诺特加教区的官方脸书页面已停止使用。这个社交媒体用来直播主日弥撒和其他宗教活动，尤其是埃雷拉主教主持的活动。

据当地媒体报导，在针对天主教会的其他措施中，也禁止司铎进入公立医院施行病人傅油圣事。尽管没有正式文件证实这一点，媒体称，这一措施让家属和病患陷入绝望。

教宗方济各多次表示关怀尼加拉瓜教会，并呼吁为该国人民祈祷。

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