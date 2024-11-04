仁爱传教修女会海地会院和医院遇袭

德肋撒修女在海地太子港创建的会院和医院遭到一群武装分子破坏并纵火焚烧。这些修女每年接纳并照顾多达3万人。

（梵蒂冈新闻网）海地太子港的仁爱传教修女会会院和医院向来广受尊敬，直到10月26日它成了暴力袭击的目标为止。那天晚上，一群帮派份子在这里大肆劫掠后，纵火焚烧。所幸没有任何修女受伤，她们目前暂住在海地另一个会院。

早在今年9月底，警方就劝导修女离开该地区，关闭会院，因为帮派冲突对她们的生命安全构成危险。10月26日，歹徒闯进会院，捣毁部分围墙，将会院和医院洗劫一空。长椅、病床和医疗设施全部被搬走，有些物品已经在黑市中卖出转手。

帮派逍遥法外

这是仁爱传教修女会第一次在该国遭遇袭击。到目前为止，各帮派都很尊重该修会对百姓的重要贡献。当地一名危险的帮派头目谢里齐耶（Jimmy Chérizier）是袭击事件的背后主谋，据当地消息来源称：「他失去了一切理性、一切对修女和人民的尊重，因为他深知最贫困的人受益于修女们的服务，这些年来百姓获益良多。」每年有将近3万人在修女的会院得到照顾。

1979年，德肋撒修女在太子港总医院的庭院目睹病患被放著不管、任由他们死去，便亲自在海地成立会院。此后，众多海地人得到修女温柔双手的细心照料，领受粮食和援助物资，接受外科手术或医疗照护。

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