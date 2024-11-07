携手服务全球座谈会：从大学内激发改变

在第五届携手服务全球座谈会开幕前夕，意大利圣母升天大学高等培育中心主任钦奎女士向本新闻网谈论「服务中学习」的概念：透过服务团体来增进知识的方法。

（梵蒂冈新闻网）第五届全球携手服务座谈会（Simposio Globale Uniservitate）于11月7日至8日在罗马圣母升天大学（LUMSA）举行。这项活动由圣母升天大学和「教导相遇及互助」高等培育中心共同举办，在与布宜诺斯艾利斯携手服务协调小组的合作下进行，并得到圣座文化教育部的支持。

圣母升天大学教育学程主任、教导相遇及互助培育中心主任钦奎（Maria Cinque）女士向本新闻网介绍道，该中心负责推广「服务中学习」（service learning）的方法论，也就是通过对团体予以团结互助的服务来提升各自的知识。

该中心有如一个神经中枢，周围有其它的沟通网，比方说：集结众多天主教大学的携手服务（Uniservitate）项目。钦奎教授说：「我们很高兴主办这次活动。今年适逢教导相遇及互助培育中心成立10周年，以及圣母升天大学创校85周年，其根基正是教育及服务的使命。」

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