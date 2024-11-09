罗马内利神父：我们不愿意离开我们的堂区

加沙圣家堂本堂神父罗马内利见证说，在以色列军队发布疏散令后，团体内部非常紧张。

（梵蒂冈新闻网）“无论白天还是黑夜，直升机和炸弹爆炸的声音一直没有停止过”。加沙圣家堂本堂神父罗马内利向《罗马观察报》如此表示。“声响来自我们堂区西北地区的贾巴利和希塔附近。希塔以前还住著几个基督徒家庭，现在那里有强制执行的疏散令。到目前为止，留下来的少数基督徒躲到两个堂区，也就是我们的堂区和东正教堂区”。

罗马内利神父说，“明爱会和我们的阿奎纳圣多玛斯培育中心在我们堂区北边4公里的地方。幸运的是，这两个地方几乎是空的，因为它们正在进行整修”。神父接著表示，“4公里只是一小段路，我们预计以色列军队很快就会达到我们家附近。为此，我们的团体内部此刻非常紧张。尽管我们尚未接到疏散令”。

神父最后表示，可是“数周前，我们接到以色列国防军的消息，说我们所在的地方是‘红色区域’，并指出两条去南部的通道。可是，我们的大家庭不愿意离开，我不知道将会发生什么事。我们为什么要离开呢？我们没有任何人涉入冲突中。我们的基督徒去南部干什么呢？与另外200万巴勒斯坦流离失所者挤在一起，他们住在帐篷内、一无所有。我希望，西方也了解我们到危险情况。我一直相信我们的宗主教皮扎巴拉枢机的处理能力”。

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