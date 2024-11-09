关于禧年首位真福梅利尼神父的研讨会即将召开

罗马宗座拉特朗大学将于11月11日举办有关梅利尼神父的研讨会。他是宝血传教会第三任总会长，生活于19世纪，将成为2025禧年首位列品的真福。

（梵蒂冈新闻网）「真福」梅利尼（Giovanni Merlini）神父：分辨与领导的灵修。以此为主题的研讨会将于11月11日下午三点在罗马宗座拉特朗大学举行，主办方是基督宝血联合会研究中心，以迎接梅利尼神父的列真福品大典。他是宝血传教会第三任总会长，列品大典将于2025年1月12日在圣若望拉特朗大殿进行。届时，他将成为这个禧年的首位真福。

有关灵修的科学研究

梅利尼神父出生于18世纪末，19世纪初进入宝血传教会，时常伴随在会祖圣贾斯帕（Gaspare Del Bufalo）左右。

宝血传教会意大利省会长拉巴特（Benedetto Labate）神父在一份公告中解释道，「对于我们宝血传教会会士、朝拜基督宝血会修女，以及其它与敬礼基督宝血有关的灵修大家庭来说」，研讨会是「一个牢固的传统」，自从「上个世纪60年代起，我们的传教士就致力于科学研究，深入探讨这个灵修」。

梅利尼神父是「分辨的圣者」

基督宝血联合会研究中心主任曼佐（Giacomo Manzo）神父表示，研讨会将专注于「分辨与领导的灵修」，梅利尼神父为此做了见证，他理当能被视为「分辨的圣者」，也就是「一个人因著圣神的行动，懂得活出并指导如何去应对自己生活的选择、如何在天主圣言和天主圣意的光照下去管好自己」。

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