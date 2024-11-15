雅鲁培神父列品案教区阶段结束：具梵二精神的依纳爵神恩

教宗罗马教区代理主教雷纳总主教11月14日在拉特朗宫主持仪式，为雅鲁培神父列真福品案教区阶段的程序划下句号。雷纳总主教回顾了雅鲁培神父的勇气、远见、谦逊、传教热情、对穷人的关爱，以及始终服从教会和教宗的圣德。他从未忽视祈祷这一“首要之务”。遍布58个国家的耶稣会难民服务处是他最伟大的遗产。

（梵蒂冈新闻网）耶稣会第28任总会长雅鲁培（Pedro Arrupe Gondra）神父列真福品案的调查工作已经在罗马教区完成，教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）总主教为此于11月14日主持仪式。当天是雅鲁培神父的冥诞，对这位天主忠仆的生平、德行、圣德声望进行了五年的教区调查阶段程序到此告一段落。仪式结束后，被封存的调查文件已呈送到圣座封圣部。负责调查工作的教区法庭成员出席了仪式。

对教会和教宗的忠诚与服从

在仪式中，雷纳总主教做了长篇发言。他指出，雅鲁培神父的首要使命就是始终本著忠诚及服从教会和教宗的精神，捍卫大公会议的精神并将其付诸实行。对雅鲁培来说，耶稣会士服从教宗的第四个圣愿不仅是一个信念或传统，而是深刻的情感连系。雅鲁培实事求是的性格帮助他度过了第32届修会大会的困难时期，他认为这个时期是耶稣会士精神得到更大净化的机会。

创造性的管理风格

接著，雷纳总主教说道，雅鲁培神父努力不懈地“更新对奉献生活和修会圣愿、团体生活、使命和灵修生活的理解”。圣依纳爵的灵修特别有赖于他的《神操》传播开来。雅鲁培心中理想的总会长形象是一个能够从裁决和统管的态度转变为启发、激励、鼓励和促进新思想的人。雅鲁培神父“相信信任的创造力，因此他选择并信任他的属下，重视每个人的优长，接受被误解或被欺骗的风险”。

耶稣会难民服务社与优先选择穷人

雷纳总主教指出，雅鲁培神父“选择”以穷人为先，这使其成为灯塔和先驱。事实上，他倡导要关爱那些忍受贫穷、不义、无知和绝望的人。他最重要的遗产是“耶稣会难民服务处”(JRS)，该机构如今遍布在58个国家。11月14日恰是“耶稣会难民服务处”成立的周年纪念日。

日本与信仰本地化

雷纳总主教也讲到雅鲁培神父的浓厚传教热情，他高度尊重地方文化的特色，秉持信仰本地化的风格实现其福传的使命。日本是雅鲁培神父最向往和热爱的地方之一：他于1938年到达日本，并在那里待了27年。在广岛遭遇原子弹轰炸后，他在耶稣会初学院建立了战地医院，为约200人提供了紧急援助。

祈祷为首要之务

作为跨宗教对话的推动者，雅鲁培神父邀请我们与非信徒维系良好的关系。雷纳提到，他鼓励平信徒承担起自己的责任，无论是在耶稣会的学校还是国际性善会中，例如“基督生活团”或当时的“祈祷福传会”，即现时的“教宗全球祈祷网络”。

最后，出席当天活动的耶稣会现任总会长苏萨（Arturo Sosa）神父指出，雅鲁培神父是那些找借口不祈祷的人的效法榜样。当人们问他怎么能够找到时间每天与天父对话，更长时间地、更亲密地与天父交谈时，他坦率地回答：“这只是一个优先性的问题。”祈祷是伴随他一生的命脉，从祈祷中养成言行的合一、分辨的能力、在行动中的默观，这些是圣依纳爵神恩的支柱。

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