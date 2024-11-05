上海教区：230人参加研讨会，加强牧灵工作

上海教区10月29日举办研讨会，旨在加强堂区牧灵工作，并且在这个大都会和整个教区内重振福音的宣讲。神父、修女、平信徒出席活动，民政当局的代表也在场。开幕弥撒由沈斌主教主礼，他在讲道中邀请神父认真准备并做好弥撒、每日祈祷，那是牧灵工作的泉源。

（梵蒂冈新闻网）「基督爱教会」，以及「教会忠于基督」：上海教区主教沈斌沿著这两条指导路线展开弥撒讲道，为上海教区举办的研讨会拉开帷幕。该活动旨在加强堂区牧灵工作，并且在这个大都会和整个教区内重振福音的宣讲。根据《信仰通讯社》报导，研讨会于10月29日在上海举行，与会者超过230人，其中包括教区的神父、修女和男女教友。民政当局的几名代表也出席了活动。

弥撒、祈祷、默想、朝拜圣体

沈斌主教在讲道中尤其对神父提出了几点建议，指出他们牧灵福传事业的泉源是每天认真准备并做好弥撒、每日的祈祷、默想、朝拜圣体、学习天主圣言。

研讨会内容

在研讨会上，讨论组的几名负责人针对不同主题做了报告，内容涵盖了前几次共同省思机会上所探讨的课题。他们就《上海天主教从严治教实施细则》实施状况作交流发言。

当天下午，与会者分成23个讨论组，围绕天主教管理制度中国化、堂区牧灵生活、基督徒家庭现况及问题、圣召与奉献生活共四个板块、15个议题畅所欲言，并提出了许多富有洞察力的好观点和具有创造力的好建议，这些能帮助上海教区天主教团体在未来的道路上加以采纳和发挥。

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