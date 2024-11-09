詹思禄主教讲述出席世界主教会议的经验

福宁/闽东教区主教在接受他的教区传媒负责人视频采访中，回顾了10月份的世界主教会议，并谈到能与教宗方济各分享弥撒庆典的喜乐。信仰通讯社发表了这篇视频访谈。

“教宗特地安排了我们两位主教到他个人的小圣堂去共祭。在弥撒当中，他还特地让我用中文来读当天的福音”：这可能是福宁/闽东教区詹思禄主教，十月在罗马出席世界主教会议期间最为重要的时刻了。和杭州的杨永强主教一起，詹思禄主教被教宗任命为第十六届世界主教会议代表，出席主题为“为了一个同道偕行的教会：共融、参与和使命”的主教会议全体大会。

返回闽东后，教区传媒负责人们采访了詹思禄主教。其间，詹主教简短介绍了罗马之行的经历，特别是与教宗和几位枢机见面的情景。信仰通讯社发表詹主教受访的文字版以及音频。詹主教叙述的几个细节，堪称宝贵的见证，也有助于捕捉中国天主教会对罗马主教的敬仰之情。

詹思禄主教接受教区自媒体采访时指出，“教宗是非常慈祥的，他见到我们两位主教非常慈祥的。他拉着我的手。我两个手也紧紧的握住教宗的两个手。我说圣父，感谢你这次提名让我来参加第十六次主教会议。在这个过程当中您多次接见我。使我教区的神父，修女教友们得到极大的鼓舞”。然后,教宗也非常深情的说，“你代表我向你的教友问候，我爱他们”。

尊敬的主教，感谢您安排时间来接受我们的采访。我们闽东教区的教友都非常关注您这次去梵蒂冈参加世界主教代表会议。请您给我们简要的分享一下会议的情况。

首先，我们要感谢天主对我们教区的眷顾。同时，也感谢教宗的提名让我参加这个第十六届世界主教会议。我和杨主教，我们是十月一日的飞机飞往罗马。十月二号， 我们两位主教参加了由教宗主持的在圣伯多禄广场举行的开幕弥散。接着，一直到十月二十七日的闭幕，我们中国的两位主教全程参加了这个所有的这个议程，非常充实。大会的主题是创建共议性教会。会议的形式是两个方面，一就是这个大会发言，第二个就是小组讨论。我们两位主教是在这个会议当中都做了大会发言。那个小组发言，这个我们每天也都在参与。我的大会发言这个内容还被罗马观察报，这个提前报道。另外一个提议也被大会采纳，作为文件的材料。

我们在自媒体上看到不少教宗方济各和您的合影。那请您分享一下，参会期间您合照中的一些精彩互动时刻。

实际上我们在这个会议过程当中，有很多机会跟教宗零距离的接触的。第一次，我们是在二号开幕的那一天，杨主教跟我两个人代表我们中国教会向教宗送了一尊佘山圣母像。教宗非常高兴，然后，我们又向教宗送了第二件礼物。

我们又向教宗送了第二件礼物，那就是我写的那幅字，这个内容是以信取信。主要是在赞美教宗他的为人、他的品德，就是那个信字是诚信谦和，赢得世界人民的这个信服和爱戴。当我们两位主教把这个字展示出来送给教宗的时候，并且由翻译的神父把我们的内容翻译出来教宗听了以后，教宗心里面很高兴。然后，他老人家竟然都用手指指着我们那个第一个信字说，这个字写错了。大家都开始的时候大家都觉得很蒙，后来我恍然大悟，就感觉到这个老人家是一个高级的幽默。他自己有一种不敢当，对这种赞誉。

另外一次跟教宗的这个互动，我特别激动。因为教宗特地安排了我们两位主教到他个人的小圣堂去共祭，在弥撒当中，他还特地让我用中文来读当天的福音。后来教宗就跟我们讲，他说你们现在跟我来到我书房去。你看看，哪一些你们喜欢的你就可以拿走。我们看了很多礼物，当然其他东西我们不可能会都那么贪心，那么要。我们主要还是想到为咱们自己教区的神父，修女，这个贞女他们，看看能不能拿一点念珠给他们做礼物。所以我选的就是念珠，那次我带了不少念珠回来。这都是教宗亲自送给我们的。

另外还有一次，教宗给我们书。我们吃完晚饭就在那边等，结果教宗从大厅那边出来。出来的时候，我们相互问候以后，教宗竟然拿了一大叠书，拿了一大叠书。他说，我特地选了这是中文版的这个书给你。哎呀，我非常感动。这个老人家知道我们不会外语，他还特地选了这个中文版的书给我们，所以非常感谢！

我们通过自媒体平台也看到您和国务卿和其他枢机主教们的互动。那他们对我们闽东教区的现况和未来又有什么回应和寄望？

首先，是跟帕罗林枢机也做了深入的交流。枢机，国务卿就是非常期盼我们闽东教区就像刚刚可以开始那样，期盼我们，能够继续保留大家合一共融。另外，就是我们传信部长塔格莱枢机，枢机也非常关心我们闽东教区的事情，也希望也鼓励我们教友们要团结、要团结共融；谋发展、谋发展。他还特地送给我个人礼物，你看这个戒指就是枢机给的，还有这个胸佩也是他给的，还有一条主教的权杖。我也送给他礼物，就是写了一幅那个万福的书法。我们交换了，他非常，大家都很高兴。

另外，我们也跟圣职部的余枢机见面。他也特别热情，对我们中国的主教。大家很希望我们中国教会办好，中国教会好。特别是对我们闽东教区的事，他也都了解，都非常希望我们能够在我的带领下，在神父们的一种共同努力下把教会办好。所以，也觉得这个机会，我也希望咱们自己教区，我们教育我们教友们，大家要珍惜，将包括教宗，还有这些大枢机主教们对我们的期待，很希望大家能够戮力同心，把自己的教区办好。

詹思禄主教访谈

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