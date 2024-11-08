皮扎巴拉枢机：为耶路撒冷祈求和平，是为全世界和平的呐喊

耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机向在波兰卢布林若望保禄二世天主教大学参加会议的人士传达的讯息中，吁请所有人为和平祈祷。

（梵蒂冈新闻网）“请为耶路撒冷祈祷和平”（参阅：咏112,6）国际会议11月5日至7日在波兰卢布林若望保禄二世天主教大学举办，世界各地的神学家和圣经学者参加了会议。受邀的耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机以视频连线方式宣读他的讲话说，为耶路撒冷祈求和平，事实上是为整个世界和平的呐喊。受邀嘉宾中也有阿根廷犹太经师什科尔卡（Abraham Skórka），皮扎巴拉枢机是卢布林若望保禄二世天主教大学的名誉博士。

枢机在讲话中强调，圣地居民间的关系应该是天主临在和人与天主密切关系的体现。他提醒说，圣经中为耶路撒冷祈祷和平的呼吁，在现今圣地复杂多问题的情况下，极具现实意义。天主等同于和平，教会等同于和平。皮扎巴拉枢机说，“教会的使命是宣扬天主，天主的面容首先是和平的面容”。

接著，枢机提到教会在圣地的使命，以及为耶路撒冷、为世界的和平的使命。他指出，“为耶路撒冷祈求和平也是为各民族祈求和平”。此外，枢机提到圣地居民的使命是见证与天主同在的生活，以及能够为他人带来生命。他最后说，“我们为此祈祷，努力成为其中一个小楷模。我知道我们的能力非常有限，尽管如此，我们要永远记得，作为耶路撒冷居民，我们的见证是什么”。

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