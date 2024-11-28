布斯蒂略枢机：教宗的访问是激励人们承担责任的一份礼物
（梵蒂冈新闻网）在法语新闻界和阿雅克肖的主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）枢机提前宣布教宗前去访问科西嘉岛的消息后，布斯蒂略枢机接受了梵蒂冈媒体的采访。他强调，教宗首次对科西嘉岛的访问，是激励人们对未来承担责任的一份礼物。
布斯蒂略枢机首先谈到了教宗访问科西嘉岛的原由。他说：“我们组织了一个名为‘地中海民众宗教情愫’的大会，与会者有来自西西里岛、撒丁岛、西班牙和法国的主教。这是一个我们聚在一起分享我们各自的使命、生活和传统宗教的机会。”
接著，这位科西嘉岛的主教谈到了该岛绵长的天主教传统，说道：“我们的教会与传统密切相关，因为它是一个岛屿，像所有小国家一样，它保持著与圣人、殉道者、圣母有关的传统。因此，它是一个保持了传统和宗教灵修维度的教会。我认为，重要的不仅是停留在传统的外表层面上，而是要让这些传统激励我们始终生活出信仰的激情。”
耶稣嘱托我们两个两个地去，“祂邀请我们冒险与他人相遇。当民众举行游行活动时，我们彼此相遇，在这些人中，有左派人士，有右派人士，有朋友，有反对自己的人，我们与所有人相遇，信仰把我们团聚在一起。在这片土地和我们的教区有这样的传统，就是在重大节日期间，司铎、本堂神父和主教会在城市的大道上举行礼仪庆祝活动。”
最后，布斯蒂略枢机说道：“我们看到许多战争，在地中海地区也是如此，因此，我们能够透过我们的传统传承一个友爱的生活。我们也需要为了人们的利益负起责任，因为，如果我们只顾自己，我们就会忘记人们。人们需要有为他们益处服务的权威，也需要灵性的权威去照顾他们的灵魂，重视他们的价值与理想，这是我们所能做到的。”
链接网址：www.vaticannews.cn
订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html