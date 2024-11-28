布斯蒂略枢机：教宗的访问是激励人们承担责任的一份礼物

阿雅克肖的主教布斯蒂略枢机对教宗方济各访问科西嘉岛发表评论说：“这是激励我们对未来承担责任的一份礼物。”教宗将于12月15日访问法属科西嘉岛，出席在该岛阿雅克肖举行的“地中海民众宗教情愫”大会的闭幕礼。

（梵蒂冈新闻网）在法语新闻界和阿雅克肖的主教布斯蒂略（François-Xavier Bustillo）枢机提前宣布教宗前去访问科西嘉岛的消息后，布斯蒂略枢机接受了梵蒂冈媒体的采访。他强调，教宗首次对科西嘉岛的访问，是激励人们对未来承担责任的一份礼物。

布斯蒂略枢机首先谈到了教宗访问科西嘉岛的原由。他说：“我们组织了一个名为‘地中海民众宗教情愫’的大会，与会者有来自西西里岛、撒丁岛、西班牙和法国的主教。这是一个我们聚在一起分享我们各自的使命、生活和传统宗教的机会。”

接著，这位科西嘉岛的主教谈到了该岛绵长的天主教传统，说道：“我们的教会与传统密切相关，因为它是一个岛屿，像所有小国家一样，它保持著与圣人、殉道者、圣母有关的传统。因此，它是一个保持了传统和宗教灵修维度的教会。我认为，重要的不仅是停留在传统的外表层面上，而是要让这些传统激励我们始终生活出信仰的激情。”

耶稣嘱托我们两个两个地去，“祂邀请我们冒险与他人相遇。当民众举行游行活动时，我们彼此相遇，在这些人中，有左派人士，有右派人士，有朋友，有反对自己的人，我们与所有人相遇，信仰把我们团聚在一起。在这片土地和我们的教区有这样的传统，就是在重大节日期间，司铎、本堂神父和主教会在城市的大道上举行礼仪庆祝活动。”

最后，布斯蒂略枢机说道：“我们看到许多战争，在地中海地区也是如此，因此，我们能够透过我们的传统传承一个友爱的生活。我们也需要为了人们的利益负起责任，因为，如果我们只顾自己，我们就会忘记人们。人们需要有为他们益处服务的权威，也需要灵性的权威去照顾他们的灵魂，重视他们的价值与理想，这是我们所能做到的。”

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