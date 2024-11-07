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Republican Presidential Nominee Donald Trump Holds Election Night Event In West Palm Beach Republican Presidential Nominee Donald Trump Holds Election Night Event In West Palm Beach  (2024 Getty Images)
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美国大选：主教为团结和所有当选的领导人祈祷

在美国大选结果出炉之际，该国主教团主席布罗利奥主教接受本新闻网采访，强调该国主教维护人性尊严，尤其是最脆弱者、未出生的胎儿、穷人和移民。

（梵蒂冈新闻网）在美国大选结果出炉当天，该国主教团主席布罗利奥（Timothy Broglio）主教表示，美国主教们为总统当选人特朗普祈祷，也为在地方、州和全国层级所有代表美国人民的当选领导人祈祷。

布罗利奥主教接受本新闻网采访，指出天主教会「不与任何政党结盟」。美国主教们所期盼的是「与当选代表们共同促进公共利益」。

这位神长说：「身为天主教徒和美国公民，我们有责任秉持仁爱、尊重和文明的态度善待他人，即使我们在如何推动公共政策方面意见相左。」

「作为一个蒙受祝福、恩典满溢的国家，我们也必须关心那些在我们边界外的人，热心为所有人提供协助。让我们为总统当选人特朗普和公众生活的所有领导人祈祷，愿他们起身行动，善尽托付给他们的责任，为我们的国家和他们所代表的人民效劳。」

主教最后也呼求美国主保、童贞荣福玛利亚的转祷。「愿她引领我们维护所有人的共同福祉，促进人性尊严，尤其是我们当中最脆弱的人，包括未出生的胎儿、穷人、外乡人，老弱病残和移民。」

链接网址： www.vaticannews.cn

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2024 November 07, 11:28
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