圣公会总主教韦尔比因处理性侵案件辞职

英国圣公会坎特伯里总主教韦尔比因一名义工被指控性侵青少年的案件而辞职。这位圣公会首席主教在一份声明中表示为受害者感到痛苦，并希望辞职的决定能表明英国圣公会认真致力于成为一个更安全的场所。

（梵蒂冈新闻网）英国圣公会坎特伯里总主教韦尔比（Justin Welby）于11月12日辞职，他表示对一起长达数十年的性侵事件感到“痛心”。该案件涉及律师约翰·史密斯（John Smyth），他被指控从20世纪70年代末起，在英国和非洲的基督徒青年夏令营担任义工期间，对大约115名青少年进行了长达50年性侵以及身体和心理上的虐待。

据一份独立调查报告显示，史密斯的恶劣行径早在20世纪80年代就被发现，但直到2013年，即韦尔比被任命为总主教的那年还没有向警方举报。该报告称，韦尔比总主教在得知史密斯的罪行后，没有告知警方，也没有开展必要的调查。

韦尔比的声明

韦尔比总主教在一份声明中写道，“在征得国王陛下的恩准后”，他决定辞去坎特伯里总主教一职。他表示与性侵事件的所有受害者和幸存者同样感到痛苦，希望通过辞职的决定“表明英国圣公会为建立一个更安全的教会所应作出的重大努力”。

韦尔比总主教还表示，当他2013年获悉史密斯的恶行并“被告知已向警方举报”后，他“错误地认为这件事会得到妥善的解决”，他“必须为2013年至2024间的长期失职”承担责任。

韦尔比总主教在声明最后写道，“对维护英国教会方面的历史性挫败”，他深感愧疚，同时也表示他将“履行与受害者会面的承诺”，并认为“辞职的决定符合英国圣公会的最大利益”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html