印度：为在喀拉拉邦的移民带去希望的火炬

为印度国内从一个邦到另外一个邦的不同宗教的人服务，在他们从受压迫的状况过度到能站起来的转变旅程中予以协助。格蕾西修女以此为她的使命。修女的榜样启发很多其他宗教人士、平信徒和非政府组织，将移民的事视为自己的事。

弗洛琳娜·约瑟夫（Florina Joseph SCN）

来自印度南部喀拉拉邦一个城市的格蕾西（Gracy Thombrakudyil）在家中排行第三，现在，她是纳匝肋仁爱修女会的修女。她在最初几年的修会生活中，为贾坎德邦的桑塔尔部落的人工作，使他们能够站立起来。修女当时并不知道，这段经验为她将来的工作起了准备作用。

移民的处境

上个世纪90年代末，印度见证了大批移民从北部各邦涌向南部，特别是喀拉拉邦，以寻求就业和稳定的经济。尽管移居地的教育和医疗体系满足了他们的需求，但他们仍时常遭受当地居民的歧视。许多移民住在由他们的雇主安排的狭小拥挤的公寓中，屋内设施简陋且价格昂贵。雇主经常对他们的访客定了严格的限制，他们会突然来到移民的住处，数一下拖鞋的数量，为了确保没有增加其他的人。在工作方面，承包商的要求很高，他们时常因小小的错误而遭辱骂。移民被强迫每天工作，没有休息日，而且到期不完工，就会受罚。他们完全没有休闲的时间。许多移民的工资被扣押，这使得他们处于弱势，害怕被解雇和羞辱，但为了家人的生存，他们忍受压迫。

回应移民的呐喊

为了以行动回应这些经济移民的呐喊，在印度服务的耶稣会士与纳匝肋仁爱修女会的修女合作，开始为移民服务。格蕾西修女被聘请为社会福利救济工作者，她利用自己对印度国内部落，尤其是“桑塔利”和“霍”部落的文化和语言的认识，全身心投入到帮助这些人脱离困境的工作中。

在格蕾西修女的努力下，天主教徒移民参加了弥撒和各种庆节举行的文化性活动。自2015年起，她一直不区分宗教背景无差异地照顾移民，确保他们获享政府的教育和医疗保健计划，并且当他们在工作场所或者他们的住所可以向有关部门投诉。

体系改变的先驱

格蕾西修女在喀拉拉邦为移民展开的开创性工作所倡导的，促使当地居民对移民看法有了范例式的转变。最初，这些移民是当地马拉亚利人歧视的受害者，两者之间存在著巨大差距。看到这个转变，修女建立了一个平台，鼓励先前只是旁观的当地居民作为义工来帮助移民。修女前往喀拉拉邦的不同地区，帮助当地天主教司铎和度奉献生活者学习与移民交朋友。

服务道路上的障碍

在向边缘人群服务的过程中，格蕾西修女遇到了各种障碍，其中一个挑战是移民数量的变化，这影响了工作的持续性。当修女开始她的服务时，有些雇主对修女和她那以移民的正义代理人身份行事的团队怀有敌意，不过，在她为移民服务数年后，移民们已有能力自己向有关部门投诉，他们也知道不应该不顾代价地容忍不公义的待遇。

喀拉拉邦的移民在格蕾西修女那里找到了家，她对科泽科德地区的许多人来说，是母亲和希望的灯塔。

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