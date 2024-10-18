在赞比亚服务的修女实施环保的农业项目

赞比亚因气候变化引发干旱，圣神会的修女们正在实施一项环保的农业项目，旨在与气候变化抗争。

孔达（Sandra Kunda）

为了践行和推动教宗方济各有关照料我们共同家园的《愿祢受赞颂》通谕，在赞比亚南部省马扎布卡地区的圣神会的修女们，在希尔顿基金会的支持下，正在实施一项环保的农业项目，来与气候变化抗争，并适当地照顾马戈耶地区的环境。

马扎布卡项目是个完整农业实践的整体努力，旨在创建一个强大且环保的农业系统。其中一个显著特点是养鱼业，它给当地社团提供了可靠的蛋白质来源，同时创造收入以帮助该项目的其它工作。养鱼的池塘以可持续的方法进行管理，为的是把对环境的影响减少到最低限度及促进生物多样性。

提供水、肉类和蛋类

水资源的管理是环保的农业项目的另一个关键组成部分，滴水灌溉系统的使用确保了水资源的有效利用，这在马扎布夫干燥的气候中尤其重要。这些系统减少了水的浪费，保证农作物得到生长所需的水分，以提高农业生产率和抗旱能力。

就连饲养家禽和猪也取得了巨大成功，推动了农场产量的多样化。这些倡议不只改善了食品安全、不断的供应肉和蛋，而且也带来了额外收入，来支持农业项目的可持续发展。家禽养殖场的管理特别关注动物的健康和环境的可持续性，使用有机饲料和实施减少污染的废物管理措施。

对学生和妇女的培训计划

圣神会的姆万加尼（Junza Mwangani）修女负责管理环保的农业项目，她概述了项目的成果和未来计划。她解释说：“目前我们与其他4个修会一起工作，来保证食品的安全，每个修会与15位女性一起工作，总共有70人。”修女指出，该项目以全面培训学生和女性计划为基石。这个农业项目正“通过教育女性和青年来实施环保的农业，来推动一种可持续的文化，这将使社区的后代子孙受益。”

姆万加尼修女补充道，培训计划涵盖了广泛的主题，其中包括有机农业、可再生能源和保护技术。学生获得实践经验，鼓励他们为农业挑战开发创新的解决方案。修女指出，农业项目在环保实践方面取得巨大的发展和成功；因此，它不仅有利于环境，也使得社团更加强壮。

修女们践行《愿祢受赞颂》通谕的精神的见证

希尔顿基金会项目运营副主席助理兼天主教修女会负责人瓦卡希乌（Jane Wakahiu）修女参观了马扎布卡的项目。她指出，该项目是对真正人类全面发展的一个确定，它教导其他人可以一直使用上主赐予的自然资源，使任何人都不致受饥饿之苦。

瓦卡希乌修女对农业项目的进展和影响深表满意，这项目不仅有利于社团的粮食安全，也更广泛地应对气候变化。她表示，“像这样的项目，是修女们践行教宗方济各的《愿祢受赞颂》通谕愿景的真见证”。面对全球环境的挑战，马扎布卡项目是希望和进步的灯塔。通过希尔顿基金会和其他的关心人士的不断支持，该项目在赞比亚有可能成为类似倡议的典范。

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