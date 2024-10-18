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Sr. Junza Mwangani explains the project's success to Sr. Jane Wakahiu, head of the Catholic Sisters program at the Hilton Foundation Sr. Junza Mwangani explains the project's success to Sr. Jane Wakahiu, head of the Catholic Sisters program at the Hilton Foundation  #SistersProject
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在赞比亚服务的修女实施环保的农业项目

赞比亚因气候变化引发干旱，圣神会的修女们正在实施一项环保的农业项目，旨在与气候变化抗争。

孔达（Sandra Kunda）                                           

为了践行和推动教宗方济各有关照料我们共同家园的《愿祢受赞颂》通谕，在赞比亚南部省马扎布卡地区的圣神会的修女们，在希尔顿基金会的支持下，正在实施一项环保的农业项目，来与气候变化抗争，并适当地照顾马戈耶地区的环境。

马扎布卡项目是个完整农业实践的整体努力，旨在创建一个强大且环保的农业系统。其中一个显著特点是养鱼业，它给当地社团提供了可靠的蛋白质来源，同时创造收入以帮助该项目的其它工作。养鱼的池塘以可持续的方法进行管理，为的是把对环境的影响减少到最低限度及促进生物多样性。

提供水、肉类和蛋类
水资源的管理是环保的农业项目的另一个关键组成部分，滴水灌溉系统的使用确保了水资源的有效利用，这在马扎布夫干燥的气候中尤其重要。这些系统减少了水的浪费，保证农作物得到生长所需的水分，以提高农业生产率和抗旱能力。

就连饲养家禽和猪也取得了巨大成功，推动了农场产量的多样化。这些倡议不只改善了食品安全、不断的供应肉和蛋，而且也带来了额外收入，来支持农业项目的可持续发展。家禽养殖场的管理特别关注动物的健康和环境的可持续性，使用有机饲料和实施减少污染的废物管理措施。

对学生和妇女的培训计划
圣神会的姆万加尼（Junza Mwangani）修女负责管理环保的农业项目，她概述了项目的成果和未来计划。她解释说：“目前我们与其他4个修会一起工作，来保证食品的安全，每个修会与15位女性一起工作，总共有70人。”修女指出，该项目以全面培训学生和女性计划为基石。这个农业项目正“通过教育女性和青年来实施环保的农业，来推动一种可持续的文化，这将使社区的后代子孙受益。”

姆万加尼修女补充道，培训计划涵盖了广泛的主题，其中包括有机农业、可再生能源和保护技术。学生获得实践经验，鼓励他们为农业挑战开发创新的解决方案。修女指出，农业项目在环保实践方面取得巨大的发展和成功；因此，它不仅有利于环境，也使得社团更加强壮。

修女们践行《愿祢受赞颂》通谕的精神的见证
希尔顿基金会项目运营副主席助理兼天主教修女会负责人瓦卡希乌（Jane Wakahiu）修女参观了马扎布卡的项目。她指出，该项目是对真正人类全面发展的一个确定，它教导其他人可以一直使用上主赐予的自然资源，使任何人都不致受饥饿之苦。

瓦卡希乌修女对农业项目的进展和影响深表满意，这项目不仅有利于社团的粮食安全，也更广泛地应对气候变化。她表示，“像这样的项目，是修女们践行教宗方济各的《愿祢受赞颂》通谕愿景的真见证”。面对全球环境的挑战，马扎布卡项目是希望和进步的灯塔。通过希尔顿基金会和其他的关心人士的不断支持，该项目在赞比亚有可能成为类似倡议的典范。

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2024 October 18, 12:42
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