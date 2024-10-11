加纳：度奉献生活的男女与塑料污染抗争

迦纳度奉献生活的男女会士，除了进行他们的许多其他工作外，还找到时间帮助社团更广泛地认识到保护受造界的必要性，尤其关注塑料污染，它已成了一个严重问题，特别是在市郊。

卢姆·乔（Sylvie Lum Cho, MSHR）修女

在西非加纳东部地区东科克罗姆的污染很容易识别出来。在东科克罗姆悠闲散步，从家门口穿过街道到市场，可以看到丢在地上的塑料袋。当地居民有饮用用塑料袋装的水的习惯，而且常常喝完水后就将塑料袋丢在地上。尽管司铎和会士多次吁请人们多加注意，但在学校和圣堂的院子里看到散落的塑料并不是罕见的事。

污染造成破坏

随意将塑胶材料丢在地上对环境造成严重影响。比如，雨水会将塑料从地面上冲走并混入土中，这常常在耕地种植时才会发现，由于塑料污染，土地不能用，种植的东西无法发芽。塑料污染引出的另一个问题是塑料堵塞排水沟，下雨时，雨水无法排出，导致溢出和淹水，这给社团造成更大的损失。塑料污染不仅对土壤有害，而且对动物也有害，而它们是天主的受造界的一部分。有些被雨水或者洪水带走的塑料会挂在草上，如果一不小心被动物吞下，它们就会死亡。

寻求解决方案的人

度奉献生活者努力让社团意识到保护环境的必要性。他们通过让社团参与有关该主题的演讲和其他活动来做到这一点，但最重要的是通过他们的生活来实现。他们可以带头做这事，好使其他人跟著做。度奉献生活者的目标是继续在他们的团体和堂区践行对环境的保护，这样，在当地社团成员到访他们的家时，他们能够看到、意识到，并且效仿。

宗教人士也深信，要使这奋斗取得成功，必须有某些替代品来解决塑料污染。有鉴于此，他们计划使用可处理的纤维或材料生产购物袋，有意识地使用购物袋购物，而不是从商店拿取很多塑料袋，这只会带来更多的污染。会士们认为，如果社团看到他们采取这一举措，肯定也会做出积极的改变，会更加自觉地保护大地。

烛光游行

2024年6月，东科克罗姆宗座代牧区的度奉献生活者，举著支持保护环境的标语和横幅，穿过东科克罗姆城，进行烛光游行。游行队伍由加纳非洲宗教联会主席、东科克罗姆圣方济各沙勿略主教座堂管理人阿皮亚（Bernard Adjei Appiah）神父带领。

阿皮亚神父在游行结束时说，“当我们一同走尘世的旅程时，天主赐予了我们一些非常美的事物，那就是大地。祂要我们照料它，不要摧毁它，也不要破坏它”。神父也敦促在场的学生尽他们的责任，捡起在学校内看到的所有塑料制品，他也叫来在场的每个教会团体和机构举著标语的代表们，请他们承诺保护大地。

持续的宣传活动

对塑料污染问题的宣传是一个持续的过程，目前正在取得一些成果。其中一个成果是，托儿所班里一半的孩子意识到要把饼干的塑料袋扔进垃圾桶而不是丢在地上。主日学的一些孩子知道，他们应捡起地上的所有塑料制品。作为宣传工作的下一步，宗教人士计划带著垃圾桶而不是举著横幅沿街捡塑料，以便更容易向社团传达讯息。

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