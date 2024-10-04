“风帆”：改变坦桑尼亚白化病儿童命运的家园
多罗塔·阿卜杜勒穆拉-维特（Dorota Abdelmoula-Viet）
尽管坦桑尼亚有著壮丽的景色，可它仍是非洲最贫穷的国家之一，这种物质上的贫困往往还伴随著异教信仰的残暴。根据当地的一种说法，用白化病人的身体部位制成的护身符可以保证富裕。虽然这看来只是一些独立的个案，并且当地法律也禁止这些行为，可是在坦桑尼亚姆万扎（Mwanza）服务的两位洛雷托圣母会修女之一的阿米莉亚（Amelia Jakubik）修女解释说，这种暴行仍然每天在上演。她讲述道这些残酷的事实：“在我们这个地方，一个月前，一位两岁的女孩被杀害；几天前，我们正在帮助的一名小学二年级的女孩在家中遭到袭击，另一个孩子被剥皮。”阿米莉亚修女与她的同会姐妹以及雅努什（Janusz Machota）神父共同开办著一所白化病儿童之家。坦桑尼亚是全世界白化病患儿出生率最高的国家之一。根据最新数据，该国每1500个新生儿中就有1个患有白化病。
儿童之家，而非收容中心
“风帆”，这是她们开办的儿童之家的名字。它以坦桑尼亚大家庭形式创立，让家中的年轻成员可以充分感受到家庭的温暖。“这是雅努什神父的一个疯狂且创新的想法，他希望创造一个真正的家庭，而非另一个收容中心”，这是一个重要的区分，阿米莉亚修女解释道。她曾经是一名数学家，但在非洲她放弃了精确的计算，转而投身“心灵的算术”。由于当地家庭人口众多，我们开始时希望有14个孩子来这里生活，而现实却表明，这还远远不够。迄今为止，我们已经接纳了20个7至20岁的孩子。“近年来，我们照顾过的四名儿童已经扬帆起航，前往生命的‘广阔水域’。有些人还在学习，还有些人正在探寻他们的道路。如果没有‘风帆’的支持和关爱，他们不会相信自己。我们的服务非常简单：与他们在一起，创造一个家庭的氛围，一个他们能感受到被他人所要、所接纳和爱的地方”，修女如此解释道。然后：送他们上学，这里指的是当地的一所蒙台梭利学校。修女还提到，教育不仅是实现梦想的通行证，还是突破白化病相关限制的答案。“他们无法从事田间工作或其他户外活动，因为白化病使他们容易患上皮肤癌和其他一系列疾病”。
远近闻名
“风帆”已经保护了坦桑尼亚儿童四年之久，不仅改变了他们的生活，也改变了当地的环境，当地人开始用新的眼光看待曾被社会甚至父母拒绝的白化病患者。“我们有一些四岁就被遗弃的孩子。他们的父母把他们抛弃在某个中心，然后更换了电话号码和居住地，从此再无联系”，阿米莉亚修女讲述道。不幸的是，类似的故事还有很多。而应对拒绝的解药便是接纳，这种始于儿童之家的接纳也感染了当地的环境。修女谈到：“刚开始时，我们听到有人在背后喊：‘哦！白化病人来了！’但现在我们听到的是：哦，莉莉安！哦，特雷西纳来了！”。当地的孩子们经常来到这所儿童之家，包括阿米莉亚修女在内的“风帆”创办者仅于2021至2022年间就在坦桑尼亚举办了200多场有关白化病的研讨会。恐惧和羞愧也随之慢慢被抚平。
信仰的隐秘力量
被问及当地人如何看待修女们在那里的工作时，阿米莉亚回答道：“他们体会到我们来这里不是为了牟利，而是为了爱他们。他们非常热情地接纳了我们”。于是，信仰的恩典也随著热情接纳而来，它悄然流入我们照顾的孩子心中。“风帆”并不要求年轻人必须皈依教会；“我们不问他们的宗教信仰是什么，只接纳那些最需要帮助的人”，修女解释并补充道，孩子们中有穆斯林、基督徒，以及正在寻求信仰的人。我们已有3位男孩接受了雅努什神父的施洗。这并不是我们的功劳，我们没有强迫他们，而是通过实践向他们展示了我们的信仰。他们看到我们如何祈祷，如何每天参与圣体圣事。他们看到了我们力量之源”。
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