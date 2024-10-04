“风帆”：改变坦桑尼亚白化病儿童命运的家园

“风帆”：这是波兰传教士、两位洛雷托圣母会修女和一位非洲传教会神父在坦桑尼亚为白化病儿童开办的儿童之家的名字。这些年轻人由于因当地信仰认为他们无色素的身体具有“魔力”，而面临著死亡或肢体遭摧残的风险。他们不仅在这所家中找到了爱与安全感，还学会了扬起生命的风帆。

多罗塔·阿卜杜勒穆拉-维特（Dorota Abdelmoula-Viet）

尽管坦桑尼亚有著壮丽的景色，可它仍是非洲最贫穷的国家之一，这种物质上的贫困往往还伴随著异教信仰的残暴。根据当地的一种说法，用白化病人的身体部位制成的护身符可以保证富裕。虽然这看来只是一些独立的个案，并且当地法律也禁止这些行为，可是在坦桑尼亚姆万扎（Mwanza）服务的两位洛雷托圣母会修女之一的阿米莉亚（Amelia Jakubik）修女解释说，这种暴行仍然每天在上演。她讲述道这些残酷的事实：“在我们这个地方，一个月前，一位两岁的女孩被杀害；几天前，我们正在帮助的一名小学二年级的女孩在家中遭到袭击，另一个孩子被剥皮。”阿米莉亚修女与她的同会姐妹以及雅努什（Janusz Machota）神父共同开办著一所白化病儿童之家。坦桑尼亚是全世界白化病患儿出生率最高的国家之一。根据最新数据，该国每1500个新生儿中就有1个患有白化病。

儿童之家，而非收容中心

“风帆”，这是她们开办的儿童之家的名字。它以坦桑尼亚大家庭形式创立，让家中的年轻成员可以充分感受到家庭的温暖。“这是雅努什神父的一个疯狂且创新的想法，他希望创造一个真正的家庭，而非另一个收容中心”，这是一个重要的区分，阿米莉亚修女解释道。她曾经是一名数学家，但在非洲她放弃了精确的计算，转而投身“心灵的算术”。由于当地家庭人口众多，我们开始时希望有14个孩子来这里生活，而现实却表明，这还远远不够。迄今为止，我们已经接纳了20个7至20岁的孩子。“近年来，我们照顾过的四名儿童已经扬帆起航，前往生命的‘广阔水域’。有些人还在学习，还有些人正在探寻他们的道路。如果没有‘风帆’的支持和关爱，他们不会相信自己。我们的服务非常简单：与他们在一起，创造一个家庭的氛围，一个他们能感受到被他人所要、所接纳和爱的地方”，修女如此解释道。然后：送他们上学，这里指的是当地的一所蒙台梭利学校。修女还提到，教育不仅是实现梦想的通行证，还是突破白化病相关限制的答案。“他们无法从事田间工作或其他户外活动，因为白化病使他们容易患上皮肤癌和其他一系列疾病”。

远近闻名

“风帆”已经保护了坦桑尼亚儿童四年之久，不仅改变了他们的生活，也改变了当地的环境，当地人开始用新的眼光看待曾被社会甚至父母拒绝的白化病患者。“我们有一些四岁就被遗弃的孩子。他们的父母把他们抛弃在某个中心，然后更换了电话号码和居住地，从此再无联系”，阿米莉亚修女讲述道。不幸的是，类似的故事还有很多。而应对拒绝的解药便是接纳，这种始于儿童之家的接纳也感染了当地的环境。修女谈到：“刚开始时，我们听到有人在背后喊：‘哦！白化病人来了！’但现在我们听到的是：哦，莉莉安！哦，特雷西纳来了！”。当地的孩子们经常来到这所儿童之家，包括阿米莉亚修女在内的“风帆”创办者仅于2021至2022年间就在坦桑尼亚举办了200多场有关白化病的研讨会。恐惧和羞愧也随之慢慢被抚平。

信仰的隐秘力量

被问及当地人如何看待修女们在那里的工作时，阿米莉亚回答道：“他们体会到我们来这里不是为了牟利，而是为了爱他们。他们非常热情地接纳了我们”。于是，信仰的恩典也随著热情接纳而来，它悄然流入我们照顾的孩子心中。“风帆”并不要求年轻人必须皈依教会；“我们不问他们的宗教信仰是什么，只接纳那些最需要帮助的人”，修女解释并补充道，孩子们中有穆斯林、基督徒，以及正在寻求信仰的人。我们已有3位男孩接受了雅努什神父的施洗。这并不是我们的功劳，我们没有强迫他们，而是通过实践向他们展示了我们的信仰。他们看到我们如何祈祷，如何每天参与圣体圣事。他们看到了我们力量之源”。

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