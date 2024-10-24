纳瓦罗修女获任命领导罗马朝圣局

天主启示传教修女会总会长纳瓦罗修女获任命为罗马教区公署朝圣单位牧灵办公室主任。

（梵蒂冈新闻网）天主启示传教修女会总会长纳瓦罗（Rebecca Nazzaro）修女接替了基亚瓦里尼（Remo Chiavarini）蒙席的职务，成为罗马教区公署朝圣单位牧灵办公室新主任。那就是人们熟知的罗马朝圣局。

促进艺术、美和接纳

现年68岁的纳瓦罗修女是罗马本地人，毕业于罗马圣女则济利亚音乐学院，主修声乐。弃俗修道前，她曾在意大利国家电视台担任过合唱歌手。

这位修女是「藉艺术讲要理」（Catechesi con arte）项目的发想人和负责人，也就是在罗马各圣堂内将基督信仰艺术之美与福音内容相结合，以之作为传教的工具。20年来，她与同会姐妹致力于向罗马人民推广永城的美和历史。2021年5月，她加入了发扬拉特朗宫的指导委员会。

一有条件就会重返圣地

提到在圣地的朝圣活动，纳瓦罗修女表示：「万事俱备，我们现在只等局势改善。」罗马朝圣局会继续兼顾美、信仰与接纳，抵拒「过度观光」的现象。修女指出，「我们希望帮助人们善度禧年，不仅提供服务，更要给予接纳」。

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