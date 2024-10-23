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季维奇枢机：若望保禄二世关于和平的教导今天比以往更有现实意义

本月22日是圣若望保禄二世教宗的纪念日。担任教宗的私人秘书长达39年的季维奇枢机在这一天回忆说，“教宗竭尽全力促进和平“。

（梵蒂冈新闻网）教会在10月22日纪念圣若望保禄二世教宗，这一天也正是他开始牧职的周年纪念日。1978年10月22日，他的牧职以令人难以忘记的话语开始：”你们不要害怕！你们向基督打开，甚至完全敞开大门。”担任沃伊蒂瓦教宗的私人秘书长达39年的季维奇（Stanisław Dziwisz）枢机向梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网说，面对乌克兰和中东地区正在进行的战争，这位波兰教宗的教导“今天比以往任何时候更有现实意义”。

圣若望保禄二世教宗自始至终都是生命的捍卫者。季维奇枢机提到教宗于2003年3月16日主日，伊拉克战争即将爆发前夕，他主持三钟经祈祷活动中所强调的，“为了彼此了解和继续谈判，从来不会太迟。 反省自己的义务，竭力进行有效的谈判，这决不意味著使自己蒙受污辱，而是怀著责任感来为和平工作”。枢机指出，教宗竭尽全力促进世界和平。他在就职弥撒大典中说的名言，即邀请我们不要害怕。季维奇枢机说，这是“每天的计划，总是对教会和当今世界、对个人和不同的环境具有现实意义”。

谈到若望保禄二世的教导，包括和平问题、保护生命、对劳工的尊重，以及强调女性天赋、圣体圣事、天主的慈悲各方面的教导，枢机感谢教宗方济各，尤其是在保护生命方面。“我们为教宗方济各在布鲁塞尔有关捍卫人类生命尊严的讲话而兴喜”。

教宗方济各在不同场合提到他的这位前任教宗，最近的一次是在《目标是幸福》一书的序言中。该书以意大利文出版，收录了沃伊蒂瓦开始就任教宗之前未出版的366篇作品。教宗方济各写道，“我们特别需要他的榜样和父爱，但是如果不了解卡洛·沃伊蒂瓦，就无法充分了解圣若望保禄二世“。季维奇枢机引用教宗方济各的话语强调了两人之间的关系，他提醒说，正是若望保禄二世教宗擢升贝尔格里奥为枢机。最后，季维奇枢机鼓励所有人，在每位教宗，伯多禄继承人的教导中寻找真理和可靠的指导。

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2024 October 23, 11:50
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